Почему нас обманывают в отношениях и бизнесе и как себя от этого защитить? Советы психолога

Источник материала: Tut.by

Мало кто из нас может с полной уверенностью сказать, что за всю жизнь его ни разу не обманули. Невыполненные обещания, фальшивая реклама, неточности весов на рынке — в незначительных объемах обман не наносит нам ущерба. Другое дело, когда речь идет о лжи в крупных масштабах — в бизнес-сделке или серьезных отношениях. Как найти равновесие и стать сильнее в таких обстоятельствах, рассказывает психолог.

Надежда Гришина — практикующий психолог, арт-терапевт, символ-драматист. Ведущая тренингов на тему личностного роста и отношений.

Когда мы понимаем, что нас или близкого человека обманули, первая реакция — это возмущение и негодование. За ними, глубже, гнездятся чувства несправедливости и горечи. Некоторые испытывают ощущение, которое можно охарактеризовать как «обида на мироздание» — на природу людей, на противоположный пол, на отсутствие выбора. И еще глубже, на самом дне, прячется чувство стыда и обиды на самого себя за то, что мы были такими глупыми и простодушными.

Эта позиция имеет много общего с тем, что в психологии широко известно как «позиция жертвы» — состояние, для которого характерны ощущение беспомощности, бессилия, жалость к себе.

Обычно понятие жертвы в психологии используют, когда речь идет о жизненных трудностях. Это непредвиденные ситуации, связанные с нарушением планов, потерями, отсутствием ресурсов, какими-то стихийными обстоятельствами в сферах здоровья, погоды, экономики. В ситуации же обмана мы имеем дело с безнравственностью. И в этом ее специфика.





Когда речь идет про обман, всегда есть предварительная часть, когда человек доверился какой-то информации, которая впоследствии оказывается ложной. Человек разочарованно говорит: «А я так тебе доверял!». И, возможно, принимает решение больше никогда никому не доверять, потому что люди в принципе — злые, жадные и лживые существа. Либо же злится на себя за то, что был глупым.

Но основной вопрос, который человек обычно не стремится задать себе в подобного рода ситуации, это: «На основании каких фактов я принял решение довериться этому человеку?».

Негодование изначально направлено на обманщика, поскольку нравственные нормы общества, в котором мы живем, звучат как «обманывать нехорошо» и «обещания должны выполняться». Нас этому учат, мы соглашаемся вести себя согласно этом принципам, а потом обнаруживаем, что есть другие, которые позволяют себе этого не делать!

Что же делать, когда наши механизмы доверия дают сбой? Если человек рационален и не бросается в крайности, он стремится пересмотреть ситуацию, чтобы понять, на каком этапе было принято неверное решение и как нужно поступить в будущем.





Первое, что нужно сделать, — это пересмотреть критерии, на основании которых человек был принят вами в разряд заслуживающих доверия. Ведь чаще всего обман происходит по одному и тому же сценарию. Человек стремится вступить в ту или иную форму сотрудничества с другим человеком. И он ждет, что их отношения будут складываться «по-человечески», то есть не всегда по жестким формальным принципам. За этим желанием в 100 процентах случаев стоит стремление переложить ответственность за происходящее в бизнесе или в собственной жизни на другого. Желание быть в позиции опекаемого.

Чтобы, например, партнер, а не вы, имел дело с коварными конкурентами, недовольными клиентами, изменчивым рынком. Или чтобы муж зарабатывал, а женщине можно было расслабиться дома и не встречаться с агрессивным социумом, ранящим самооценку. Увидеть это в самом себе частенько очень трудно, потому что обманутый человек по принципам морали заслуживает сочувствия, а не порицания. Человек хочет, чтобы ему сказали: он хороший. А не копались в нем, выискивая, где он сам принял решение, приведшее к пагубному результату.





В чем же причина того, что люди стремятся отдать ответственность за свою жизнь? Это психологическая незрелость. Когда в силу воспитания человек не смог сформировать целостный, взрослый характер, он бессознательно продолжает искать фигуры родителей в других людях.

Человеку хочется верить, что в этом мире есть люди, которые позаботятся о его потребностях и ему не придется что-то делать самому. Часто тот, который обманывает, представляется человеку старшим братом, отцом, учителем, но это ощущение не больше чем проекция, иллюзия.

В реальности же каждый приходит на работу или в отношения ради собственных интересов и не стремится взять на себя проблемы других людей. В конечном счете, нет никакого другого пути, кроме как становиться родителем самому себе и брать заботу о себе в свои руки. В этом нет ничего жестокого, потому что у каждого есть потенциал, просто его реализация требует напряжения и различных навыков. А позиция жертвы дает человеку мнимое право не учиться ничему, не меняться и не развиваться. Ведь можно оставаться хорошим, но страдающим человеком, потому что мы ничего не можем сделать с этим жестоким миром.

С миром да, не можем, но можем — с собой.

Тема обмана тесно пересекается с темой жадности. Ведь в основе лжи — нечувствительность к интересам и чувствам других людей, а также стремление удовлетворить свои интересы и желания. С помощью воспитания и моральных ценностей нас учат обуздывать в себе это стремление, дают взамен похвалу и гордость за звание достойного человека.





Но дело вот в чем: жадность — это одна из движущих сил нашей жизни. Когда у человека нет желаний, стремлений, целей, когда он ничего не жаждет — его психика больна, она пуста и нефункциональна. Желания нужны нам. И когда мы принимаем в себе собственную жадность, а другими словами — желание удовлетворять свои потребности за счет других людей (а это есть в каждом из нас), мы можем увидеть это в других. Мы можем понять, что движет ими, и разобраться в том, что у них на уме.

Например, вспомним «Принцессу Монако». Ее последнее испытание на пути к титулу — это разоблачение заговора, который плела собственная золовка, сестра ее мужа. Впрочем, в любом историческом сюжете люди использовали обман как орудие борьбы за власть. И те, кто выживал, владели этим оружием, видя обман там, где он только зарождался. Такие истории показывают нам, что этому можно научиться. Некоторых людей обмануть невозможно или очень сложно. Так может быть, это просто одна из зон развития, которую не стремятся постичь жертвы обмана?

Выбор между позициями «в этом мире честному человеку не пробиться, он прогнил» и «чему пытается научить меня жизнь через эту ситуацию, как я могу стать сильнее?» определяет будущее. И те, кто выбирает первую, получают возможность продолжать свой жизненный путь, находя пользу и силу в любой ситуации, даже когда их кинули по-крупному.