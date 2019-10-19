10 лет назад случилась самая громкая отставка в минском «Динамо». Клуб уволил Глена Хэнлона

Источник материала: Tut.by

Уроженец небольшого канадского городка Брандон Глен Хэнлон является символом североамериканского вектора в белорусском хоккее. Ни одного другого иностранного тренера не любили у нас так, как Хэнлона. Глен отвечал рекордно успешными результатами со сборной и отличался тем, что очень лояльно и демократично относился к своим хоккеистам. Это в итоге и сгубило его карьеру в минском «Динамо».



Фото: esport.by

Глен Хэнлон приехал в Беларусь в 2005-м. До этого наша команда дважды подряд вылетала в первый дивизион и не смогла отобраться на Олимпийские игры. В сборной Хэнлон сменил Михаила Захарова после памятного турнира в Латвии, когда наша национальная команда в драматичном матче уступила хозяевам путевку на Игры в Турине. Если кто не в курсе, белорусы вели 4:2 конце третьего периода, нас устраивала ничья, но в самой концовке латвийцы забросили три шайбы.

В 2005-м команде Хэнлона после ряда проигрышей в товарищеских матчах прогнозировали вылет в «пердив», но сборная смогла стать 10-й, одержав сухие победы над хозяевами австрийцами (5:0) и казахами (2:0).

На следующий год сборная и вовсе показала лучший результат в истории — шестое место. Белорусы обыграли словаков (2:1), казахов (7:1), украинцев (9:1) и швейцарцев (2:1).

После этого Глен Хэнлон покинул сборную, но после двух неудачных чемпионатов подряд канадца попросили вернуться. Он согласился и в довесок к сборной получил под свое управление готовившееся ко второму сезону в КХЛ минское «Динамо».

Со сборной у Глена получилось традиционно хорошо. Белорусы уверенно вышли в плей-офф, победив Словакию (2:1), Венгрию (3:1), Норвегию (3:2) и даже Финляндию (2:1). В драматичном четвертьфинале был достойный проигрыш от России — 3:4

Успехи сборной стали еще одним катализатором ожиданий от нового сезона в КХЛ, ведь к тому моменту минское «Динамо» начало невероятную трансферную кампанию. Тогдашний босс белорусского хоккея Владимир Наумов безгранично доверял Глену Хэнлону, а потому не жалел денег и даже согласился на сумасшедшую по нынешним временам формулу с 15 легионерами.

В межсезонье команду пополнили канадцы Байрон Ритчи, Дьюи Уэсткотт, Джефф Платт, шведы Юсеф Бумедьен, Юнас Андерссон, чех Мартин Шевц. А за целую шестерку в составе Ханнеса Хювенена, Юсси Макконена, Микко Йокелы, Мики Оксы, Осси Вааненена и Вилле Пелтонена клуб стали называть финским «Динамо».



Вилле Пелтонен. Reuters

Впридачу ко всему, из «Магнитки» был выписан творивший чудеса в сборной Андрей Мезин. Как признавался сам Владимир Наумов, зарплаты Пелтонена и Мезина составляли один миллион долларов за сезон. Остальные легионеры получали от 400 до 800 тысяч.

Накануне сезона перед звездным коллективом поставили соответствующую задачу — выйти в плей-офф и пройти там минимум один раунд.

Команда начала с гостевых 0:2 от питерского СКА, но затем устроила настоящее шоу во Дворце спорта, одолев двух грандов лиги — омский «Авангард» (2:1) и уфимский «Салават Юлаев» (3:2).

Далее «Динамо» чередовало победы и поражения, но в конце сентября — начале октября случилась неприятная серия с четырьмя поражениями подряд. Впрочем, большого внимания ей не придали, ведь на смену пришли три виктории кряду.

Казалось, «Динамо» нащупало свою игру, потому даже обидный проигрыш 20 октября от «Амура», в котором «зубры» доминировали, но не использовали свои моменты, не убил в веру в способности команды. Журналисты отправились на пресс-конференцию, чтобы послушать комментарии Глена Хэнлона, ожидая, что тренер традиционно защитит игроков и заверит в правильности выбранного курса.

Пресс-центр Дворца спорта расположен совсем близко к раздевалке минчан. Присуствие рядом с ней Владимира Наумова не сильно удивило: генерал-лейтенат любил высказать свое мнение игрокам и тренерам сразу после матча. Куда больше насторожил промчавшийся мимо зала для пресс-конференций Глен Хэнлон.

На общение с журналистами вышел только тренер «Амура» Виктор Блинов. Журналистам пообещали, что вскоре им уделит внимание также генеральный директор «Динамо» Александр Белый, но вместо него в зал пришел лично Владимир Наумов.



Фото: Антон Мотолько, TUT.BY

— Вы видели игру с «Амуром», которая утвердила меня в мысли: команде не хватает характера, и, судя по всему, нынешний штаб не способен его воспитать. С таким подбором исполнителей мы вправе рассчитывать на большее. Возможно, здесь и мое упущение: работа с тренерским штабом была построена не так, как следовало бы. Хотя после недавней серии поражений Хэнлон просил об отставке сам.

За полчаса, прошедшие между окончанием матча и и пресс-конференцией, Наумов успел не только уволить Хэнлона, но и назначить его преемника: новым главным тренером стал Александр Андриевский, работавший до этого с «Гомелем».

По словам Владимира Наумова, Андриевский на его предложение ответил долгим молчанием, которое босс «Динамо» принял за согласие. Альтернативным кандидатом был Михаил Захаров.

Некоторое время Глен Хэнлон отказывался общаться с прессой, но спустя два дня состоялась пресс-конференция. Сначала на вопросы журналистов отвечал Наумов, а после него к прессе вышел Хэнлон.

Глава федерации и «Динамо» рассказал об истинных причинах увольнения канадца: ему не нравилось, что Глен предоставляет игрокам много свободы. Дескать, у игроков перебор свободного времени, а демократия команде на пользу не идет.

Хэнлон со своим руководителем не соглашался, уверяя, что именно человеческое отношение к хоккеистам позволяет создать необходимый для побед микроклимат в раздевалке. Но главная новость общения — Глен Хэнлон остается тренером сборной Беларуси и повезет ее на Олимпиаду в Ванкувер.

Канадец согласился остаться, но… через две недели передумал. Хэнлон не нашел в себе сил оставаться в белорусском хоккее и, попрощавшись, улетел в Северную Америку. Готовить команду к Олимпиаде было поручено Михаилу Захарову, которого Хэнлона как раз и сменил в 2005 году.



Михаил Захаров. Фото: junost.org

В Ванкувере наша сборная обыграла проиграла Финляндии (1:5), Швеции (2:4), одолела Германию (5:3), а в решающем матче за выход в плей-офф проиграла по буллитам Швейцарии (2:3).

Минское «Динамо» при Александре Андриевском серьезно изменило состав, но побороться за плей-офф так и не смогло. За сезон форму «зубров» примерило 48 хоккеистов, включая 21 легионера.

Результаты сборной и «Динамо» были названы неудачными, вследствие чего Владимир Наумов лишился поста председателя Федерации хоккея Беларуси и покинул страну.

В отставку были отправлены и Михаил Захаров, и Александр Андриевский, и генеральный директор «Динамо» Александр Белый.

Новым председателем федерации стал Евгений Ворсин, который назначил главным тренером сборной ассистента Хэнлона Эдуарда Занковца.

Отвечать за «Динамо» было доверено генерал-майору Юрию Бородичу. Он пригласил в клуб чешского тренера Мареку Сикору. Летом генеральным директором клуба стал 27-летний Алексей Торбин, а осенью на должность спортдиректора был приглашен Игорь Матушкин. Минское «Динамо» дважды подряд выходило в плей-офф, но после первой же осечки клуб пришлось покинуть и команде Бородича.

Глен Хэнлон после отъезда из Беларуси поработал со сборной Словакии и молодежной командой «Ванкувер Джайнтс». А в 2013 году его вновь пригласили спасать белорусский хоккей.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

За год до домашнего чемпионата мира сборная находилась в плачевном состоянии. На трех турнирах подряд мы останавливались в шаге от вылета. Хэнлон оставался единственным тренером в истории, который выводил белорусов в плей-офф мирового первенства. С надеждой на очередное чудо его и попросили вернуться.

Минский чемпионат мира вы отлично помните: победы над Казахстаном (4:1), Швейцарией (4:3), Германией (5:2) и сумасшедшая по драматичности виктория над Латвией (3:1) позволили в третий раз пробиться в нокаут-раунд.

В четвертьфинале белорусы были как никогда близки к первому в истории полуфиналу чемпионата мира, но так и не дожали шведов — 2:3.

Казалось, теперь Глена мы точно не упустим, но еще по ходу турнира начали гулять слухи о скором уходе канадца. Сам тренер обходил эту тему, но спустя несколько дней после завершения чемпионата пришла шокирующая новость: Глен Хэнлон стал главным тренером сборной Швейцарии.

Больше в Беларусь он не возвращался. Хэнлон не добился значимых успехов со швейцарцами, вновь поработал с молодежью из «Ванкувер Джайнтс», а в прошлом сезоне тренировал венгерский «Мишкольц», который выступает в чемпионате Словакии. Сейчас Хэнлон ищет новую работу в Европе и уже не рассматривает возможность когда-нибудь вернуться в Минск.

Свой самый яркий хоккей на чемпионатах мира белорусы показывали именно в годы работы Хэнлона. Удивительно, но и сам Глен ни с одной другой командой так и не добился результатов, которые у него были в Беларуси.