«Убитые» и дешевые. Топ-7 бюджетных однокомнатных квартир Минска

Источник материала: Tut.by

Самая дешевая однокомнатная квартира Минска по итогам лета была продана за 30 тысяч долларов — это 880 долларов за квадратный метр. Но в риелторских базах ни летом, ни сейчас, осенью, не было предложений по такой цене. Возможно, продавец уступил в цене или были еще какие-то условия сделки. Реальные цифры за август, согласно данным экспертов рынка, — в среднем 1310 долларов за квадратный метр в «однушке» стандартных потребительских качеств, а стоимость квартиры — 45 тысяч долларов. Но есть и совсем бюджетные варианты жилья, требующие ремонта, до 40 тысяч долларов. REALTY.TUT.BY выбрал самые-самые дешевые однокомнатные квартиры Минска. Фото и цены — в материале.

Уручская, 11

Квартира расположена на пятом этаже кирпичного дома 1969 года постройки. Площадь квартиры — всего 20,7 квадратного метра, жилой комнаты — 11. Цена — 36,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1783 за «квадрат». Эта квартира — пример отнюдь не бюджетной, хоть по итоговой сумме она одна из самых дешевых в столице.



Фото: realt.by

Ротмистрова, 32

Квартира расположена на восьмом этаже панельного дома 1984 года постройки. Ее площадь — 33 квадратных метра, жилой комнаты — 16. Продается за 37,2 тысячи долларов в эквиваленте, по 1127 за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Шабаны, 3

Квартира находится на четвертом этаже хрущевки 1964 года постройки. Ее площадь — 30 квадратных метров, жилой комнаты — почти 19. Цена — 38,7 тысячи долларов в эквиваленте, по 1265 за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Алтайская, 102/3

Квартира площадью 35,6 квадратного метра расположена в панельной малосемейке 1982 года постройки. В ней раздельный санузел, есть застекленная лоджия. Площадь жилой комнаты — почти 17 метров. Цена — 38,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1093 доллара за квадратный метр. Фотографий квартиры изнутри нет. Обычно их не публикуют, если жилье имеет совсем «убитый» вид. Впрочем, квартира под ремонт — это не всегда минус: можно сэкономить на демонтаже потерявшей актуальность отделки.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Бачило, 7/3

Квартира площадью 33,5 квадратного метра расположена в панельном доме 1993 года постройки. Жилая комната — почти 17 метров. Продают жилье за 39 тысяч долларов, по 1164 за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Фроликова, 27

Квартира расположена на первом этаже четырехэтажного кирпичного дома 1960 года постройки. Общая площадь — 30,4 квадратного метра, жилой комнаты — 17,5. Продается за 39,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1312 за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Асаналиева, 2

Квартира площадью 36 квадратных метров расположена в панельном доме 1982 года постройки. В ней просторная жилая комната в 17 «квадратов» и кухня площадью 8 квадратных метров. Квартиру продают за 40 тысяч долларов в эквиваленте, по 1099 за квадратный метр.



Фото: realt.by