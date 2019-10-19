Карманные деньги детям: 5 ответов на сложные вопросы

Источник материала: Tut.by

Деньгами интересуются не только взрослые, но и дети. Экономист и автор инстаграм-блога «Дети и деньги» Елена Нохрина рассказала о том, стоит ли давать карманные деньги ребенку, как этого делать не нужно и почему лучше не платить за хорошие оценки в школе.



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Нужно ли давать карманные деньги ребенку?

Выделять или не выделять ребенку карманные деньги — личное дело каждого родителя. Однако важно понимать, что если вы их не даете, то теряете инструмент, который на практике может научить его тратить, копить и самостоятельно принимать первые финансовые решения.

Но есть три вещи, которые не стоит при этом делать:

Тотальный контроль. Отдавая деньги ребенку, родители стремятся контролировать его траты, чтобы он не спускал всё на «ерунду». В итоге получается, что деньги принадлежат ему лишь формально: на самом деле он должен делать то, что скажут взрослые. Так ребенок не учится принимать самостоятельные решения. А еще тотальный контроль может сформировать у него страх совершить ошибку.

Пускать всё на самотек. И все же стоит иногда спрашивать ребенка о тратах. Он должен знать, что с вами можно посоветоваться и получить поддержку, а не осуждение.

Манипулирование с помощью денег. Деньги часто используются для манипулирования ребенком: сделаешь это — дам деньги, не сделаешь — не дам. Многим родителям так проще добиться своей цели. Но когда ребенок вырастет, он будет воспринимать манипуляцию как норму, а распоряжаться деньгами при таком подходе не научится.

Сколько денег давать?

Чем старше ребенок, тем больше карманных денег ему требуется. Назвать точную сумму всегда сложно: доходы у каждой семьи разные.

Предлагаю рассчитывать сумму на основании трех факторов:

финансовых возможностей семьи;

возраста ребенка, его интересов и увлечений;

здравого смысла родителей.

Сумма при этом должна быть фиксированной, а периодичность — определенной. Так ребенок будет знать, когда он получит деньги, и научится управлять своим бюджетом.

Что входит в структуру карманных денег, в каждой семье также решают индивидуально. Это могут быть какие-то обязательные расходы, например питание, проезд, оплата репетитора, кружков, секций и т.д. Но родителям важно понимать, что в таком случае ребенок не учится распоряжаться этими средствами, он лишь выполняет роль ответственного курьера: деньги взял — деньги отдал. Это не плохо, но не решает нашей задачи. Поэтому если такие обязательные платежи входят в состав карманных денег, то должны быть предусмотрены и личные средства ребенка, которые он может тратить на свое усмотрение — совершая ошибки и делая свои выводы. Ведь именно так происходит процесс обучения.

Должны ли дети отчитываться перед родителями за каждую копейку? ⠀

Нет, не должны. Однажды мне пришло сообщение от подписчицы: «Выдаю карманные деньги раз в неделю в обмен на заполненный финансовый отчет. В отчете ребёнок пишет, куда и сколько потратил. Таким образом я учу его ответственности за результат — нет отчета, нет денег». Так мама переживает за своего сына и хочет его от чего-то уберечь, возможно, от покупки чипсов, колы, фастфуда или даже табака.

Порой правда сложно сдержаться и не наказать рублем. Но нужно понимать, что именно благодаря регулярности ребенок учится планировать свой пусть крохотный, но все же бюджет.⠀

Если вы хотите контролировать расходы ребенка, делайте это хитрее. Например, оформите для него банковскую карту и отслеживайте его траты через интернет-банк. Важно, чтобы контроль был завуалированным. Но не увлекайтесь, старайтесь доверять.

Нужно ли платить за хорошие оценки?

Иногда родители проводят параллель со своей работой и решают: деньги за хорошие оценки — плата за труд в школе. Это ошибка. Труд на работе делается во благо компании, которая компенсирует работнику время и усилия, труд в школе — работа на себя. Поэтому если ему оплачивают школьные оценки, ребенок не узнаёт цену деньгам. Это больше похоже на манипуляцию, а не на мотивацию ребёнка. Пользу от этого метода можно увидеть лишь на «короткой дистанции».

Представьте, что сегодня ребенку нужны деньги, поэтому он будет стараться получить хорошую оценку, а завтра они будут не нужны — и он не будет делать уроки.

Научная психология описывает механизм «сдвига мотива на цель». Если изначально целью была хорошая учёба, то спустя время мотивом становятся деньги. То есть ребенок учится уже не ради знаний, а ради денег.

Помните: важны не оценки ребенка, а полученные в процессе обучения знания и компетенции.

До какого возраста давать карманные деньги?

Здесь нет общего правила для всех. Все зависит от ваших целей и целей ребёнка. Если вы хотите, чтобы он уделял больше времени учебе, спорту, живописи или чему-то еще, то будет логичным выделять ему карманные деньги, пока он активно учится или занимается тем, что сможет в будущем приносить ему доход.

Если вы не делаете ставку на образование ребенка, то не мешайте ему зарабатывать. Даже Рокфеллер выделял своим детям небольшую сумму на карманные расходы. Эта сумма покрывала минимальные потребности. Так он старался стимулировать желание добывать средства самостоятельно.

Не забывайте, что на начальном этапе у ребенка могут возникнуть сложности с поиском работы. Подскажите, где и как ее можно найти. Важно не допустить, чтобы он пошел делать «закладки» по подъездам. Такое тоже бывает.