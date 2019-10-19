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ЕБРР может выделить 20 млн евро на строительство электростанции в Фаниполе

20.10.2019 09:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассмотрит выделение Беларуси кредита в размере 20 млн евро для оказания "Минскэнерго" содействия в развитии электроэнергетической инфраструктуры СЭЗ "Минск".

Конкретно средства пойдут на поддержку строительства низковольтной подстанции 110/10 кВ в Фаниполе (Минская область). За счет улучшения энергоснабжения проект поможет удовлетворить прогнозируемое увеличение потребления электроэнергии в Фаниполе и обеспечить безопасность, надежность и стабильность энергоснабжения на данной территории.

Совет директоров банка рассмотрит проект 11 декабря 2019 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассмотрит выделение Беларуси кредита в размере 20 млн евро для оказания "Минскэнерго" содействия в развитии...
 
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