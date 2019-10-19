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Нацбанк непреклонен в вопросе выдачи кредитов
Источник материала: Партизан
Национальный банк Беларуси заявил, что не будет смягчать требования к заемщикам, чтобы увеличить объемы кредитования для стимулирования замедляющегося экономического роста.
"В последнее время в адрес Национального банка поступают предложения о необходимости смягчить пруденциальные стандарты, пересмотреть требования по оценке банками платежеспособности клиента. Говорится о возможности пожертвовать частью достигнутой стабильности и за счет этого обеспечить экономический рост", - заявил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа НББ Дмитрий Мурин, выступая накануне на расширенном заседании правления Центробанка.
Доклад Мурина опубликован на сайте НББ, сообщает
Представитель НББ предупредил, что расширение кредитной экспансии за счет смягчения требований к заемщикам может вызвать банковский кризис в случае реализации внешних шоков. "Смягчение подходов чревато недооценкой рисков, что отрицательно скажется на возможности банков противостоять шокам на фоне нестабильных внешних условий", - отметил Мурин.
Он пояснил, что внешние шоки, в первую очередь, связаны с замедлением темпов роста мировой экономики, в том числе экономик стран, являющихся основными торговыми партнерами Беларуси. Кроме того, Мурин подчеркнул, из-за продолжающихся глобальных торговых конфликтов могут ухудшиться условия для работы ряда крупных белорусских предприятий. "Многие из них весьма чувствительны к ухудшению внешней конъюнктуры", - заметил представитель НББ.
Кроме того, смягчение пруденциальных стандартов может стать сигналом для снижения международного рейтинга Беларуси, полагает Мурин. "Это осложнит доступ Республики Беларусь к ресурсам на мировых финансовых рынках, которые могут стать одним из источников обслуживания внешнего долга страны", - сказал он.
Представитель НББ также констатировал сохранение высокого потенциала кредитного риска, что обусловлено неустойчивым финансовым положением предприятий. По его данным, доля необслуживаемых активов, предоставленных юридическим лицам, на 1 сентября 2019 года превысила 8%, по кредитам в инвалюте она составила 8,9%.
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Национальный банк Беларуси заявил, что не будет смягчать требования к заемщикам, чтобы увеличить объемы кредитования для стимулирования замедляющегося...
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