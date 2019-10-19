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Михаил Грабовский дебютировал в составе команды Лукашенко

20.10.2019 07:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший хоккеист сборной Беларуси и НХЛ, ныне тренер минского "Динамо" Михаил Грабовский дебютировал в субботу в качестве игрока команды президента Беларуси Александра Лукашенко.



Об этом сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1", информирует Sputnik.

Летом этого года 35-летний Грабовский завершил карьеру. Сейчас он работает в тренерском штабе канадского специалиста Крэйга Вудкрофта в минском "Динамо".

"Приятно вернуться назад, поиграть в настоящий хоккей. Второе — приятно поиграть в "умный" хоккей. Много передач, не везде так поиграешь", — признался Грабовский.


По его словам, такие турниры полезны для популяризации спорта, тем более, что даже президент со своей высокой занятостью находит возможность поиграть в хоккей.

"Это только плюс, я считаю", — отметил хоккеист.

В субботу в Минске прошел стартовый матч XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей. Со счетом 6:2 победу над сборной Могилевской области одержала команда президента Беларуси, при этом три шайбы из шести забили Николай и Александр Лукашенко.
 
Теги: Минск
 
 
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Бывший хоккеист сборной Беларуси и НХЛ, ныне тренер минского "Динамо" Михаил Грабовский дебютировал в субботу в качестве игрока команды президента Беларуси...
 
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