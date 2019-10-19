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Минчане просят заменить заборы у дорог на многолетние кустарники
Источник материала: Партизан
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— Мы, гости и жители Минска, просим отказаться от практики установки заборов, отгораживающих проезжую часть от тротуаров, — говорится в обращении.
Такие заборы, по мнению авторов, «портят вид города и являются дополнительным поражающим элементом при ДТП».
— В развитых европейских городах, по нашим наблюдениям, давно отказались от таких заграждений, — утверждают подписанты. — Также начали демонтаж заборов в Москве и других крупных городах России.
Кроме того, подобные кустарники гораздо более практичны, поскольку их нужно лишь периодически подрезать, забор же требует постоянной покраски и ремонта.
Просим заменить заборы на многолетние кустарники, которые будут являться живой, непроходимой преградой, и значительно украсят и озеленят город.
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