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Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

20.10.2019 07:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware.



Лайнер Boeing 787-9 вылетел из Нью-Йорка в Сидней, и пробыл в воздухе 19 часов 14 минут. Преодолев 16 тысяч 309 километров, самолет приземлился с опозданием в 37 минут.

Во время полета за состоянием пассажиров и членов экипажа наблюдали врачи. Для облегчения перелета авиакомпания создала специальный набор, в который вошли мелатонин в таблетках, лекарство от повышенной тревожности и очки, имитирующие солнечный свет.


Прошлый рекорд по продолжительности полета принадлежал самолету компании Singapore Airlines. По расписанию, Airbus A350-900URL совершает перелет из Сингапура в Нью-Йорк за 18 часов 50 минут.

Ученые утверждают, что одно из самых негативных последствий долгого нахождения в салоне самолета — гиподинамия. Если провести больше трех часов в сидячем положении, сосуды и артерии пережимаются и нарушается кровоток. Это приводит к застою лимфы с дальнейшим отеком ног
 
 
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Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware.
 
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