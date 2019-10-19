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Электронные четки с «умным» крестом из Ватикана взломали за 15 минут

20.10.2019 07:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В электронных четках из Ватикана eRosary обнаружили критическую уязвимость. Об этом сообщает CNET.



Издание рассказывает, что для взлома эксперту по кибербезопасности потребовалось всего 15 минут. Зная привязанный к четкам email, хакер смог захватить учетную запись жертвы и узнать информацию, которую гаджет успел собрать о пользователе — день рождения, пол, рост, вес, а также данные о местоположении. Взломщик также сумел полностью удалить учетную запись владельца.

Эта уязвимость была оперативно устранена.


Электронные молитвенные четки eRosary были представлены в Ватикане 17 октября. Устройство состоит из 10 бусин, сделанных из гематита и черного агата, а также креста со встроенным сенсором. Активировать носимые на руке четки можно жестом — перекрестившись. Устройство сопрягается со смартфоном на iOS и Android через приложение «Кликни, чтобы помолиться» (Click to Pray), и на него приходят различные молитвы в соответствии с календарем.

Цена устройства составляет 99 евро.
 
 
Ссылка на источник 39
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В электронных четках из Ватикана eRosary обнаружили критическую уязвимость. Об этом сообщает CNET.
 
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