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Метко: в Бресте пьяный водитель на Пежо протаранил автомобиль ГАИ
Источник материала: Партизан
В субботу, 19 октября, в Бресте пьяный водитель на Peugeot 407 врезался в автомобиль ГАИ. Пострадали инспектор и пассажирка. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
ДТП произошло около 15:40 на улице Московской. Брестчанин 1975 года рождения, находившийся за рулем Peugeot 407, не справился с управлением и столкнулся с патрульной автомашиной Volkswagen, стоявшей на первой полосе движения.
В момент столкновения на служебном Volkswagen был включен проблесковый маячок синего цвета в связи с оформлением другого административного правонарушения. В салоне автомобиля ГАИ находились два человека - инспектор и правонарушительница.
В результате аварии сотрудник ГАИ и девушка получили травмы и были доставлены в больницу для оказания медпомощи.
При проведении медицинского освидетельствования у виновника аварии было зафиксировано свыше 3 промилле алкоголя!
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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В субботу, 19 октября, в Бресте пьяный водитель на Peugeot 407 врезался в автомобиль ГАИ. Пострадали инспектор и пассажирка. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси...
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