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Метко: в Бресте пьяный водитель на Пежо протаранил автомобиль ГАИ

20.10.2019 07:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В субботу, 19 октября, в Бресте пьяный водитель на Peugeot 407 врезался в автомобиль ГАИ. Пострадали инспектор и пассажирка. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.



ДТП произошло около 15:40 на улице Московской. Брестчанин 1975 года рождения, находившийся за рулем Peugeot 407, не справился с управлением и столкнулся с патрульной автомашиной Volkswagen, стоявшей на первой полосе движения.

В момент столкновения на служебном Volkswagen был включен проблесковый маячок синего цвета в связи с оформлением другого административного правонарушения. В салоне автомобиля ГАИ находились два человека - инспектор и правонарушительница.

В результате аварии сотрудник ГАИ и девушка получили травмы и были доставлены в больницу для оказания медпомощи.


При проведении медицинского освидетельствования у виновника аварии было зафиксировано свыше 3 промилле алкоголя!

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
 
Теги: Брест
 
 
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В субботу, 19 октября, в Бресте пьяный водитель на Peugeot 407 врезался в автомобиль ГАИ. Пострадали инспектор и пассажирка. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси...
 
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