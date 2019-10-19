Метко: в Бресте пьяный водитель на Пежо протаранил автомобиль ГАИ









ДТП произошло около 15:40 на улице Московской. Брестчанин 1975 года рождения, находившийся за рулем Peugeot 407, не справился с управлением и столкнулся с патрульной автомашиной Volkswagen, стоявшей на первой полосе движения.





В момент столкновения на служебном Volkswagen был включен проблесковый маячок синего цвета в связи с оформлением другого административного правонарушения. В салоне автомобиля ГАИ находились два человека - инспектор и правонарушительница.





В результате аварии сотрудник ГАИ и девушка получили травмы и были доставлены в больницу для оказания медпомощи.









При проведении медицинского освидетельствования у виновника аварии было зафиксировано свыше 3 промилле алкоголя!





Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства ДТП.