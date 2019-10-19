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Президент Кубы на следующей неделе посетит Беларусь
Источник материала: Партизан
Недавно избранный парламентом президент Кубы Мигель Диас-Канель отправляется в турне по Европе, сообщает МИД Кубы.
Он побывает в Ирландии, Беларуси и России с официальными визитами, а также примет участие в XVIII Саммите Движения неприсоединения, который состоится в Баку 25-26 октября. Турне начинается в воскресенье, 20 октября.
Куба была единственной страной в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, которая участвовала в первом саммите Движения неприсоединения в Белграде в 1961 году и является одним из основателей этой организации.
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Недавно избранный парламентом президент Кубы Мигель Диас-Канель отправляется в турне по Европе, сообщает МИД Кубы.
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