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Президент Кубы на следующей неделе посетит Беларусь

20.10.2019 07:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Недавно избранный парламентом президент Кубы Мигель Диас-Канель отправляется в турне по Европе, сообщает МИД Кубы.



Он побывает в Ирландии, Беларуси и России с официальными визитами, а также примет участие в XVIII Саммите Движения неприсоединения, который состоится в Баку 25-26 октября. Турне начинается в воскресенье, 20 октября.

Куба была единственной страной в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, которая участвовала в первом саммите Движения неприсоединения в Белграде в 1961 году и является одним из основателей этой организации.
 
 
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Недавно избранный парламентом президент Кубы Мигель Диас-Канель отправляется в турне по Европе, сообщает МИД Кубы.
 
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