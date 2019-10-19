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БАТЭ теряет очки, но главный тренер не теряет оптимизма.
Источник материала: Партизан
В 25-м туре БАТЭ сыграл вничью с "Гомелем" (1:1) и усложнил себе жизнь донельзя. Прямо сейчас отставание от брестского "Динамо" — четыре очка. Завтра отрыв может увеличиться до семи, пусть у борисовчан и имеется одна игра в запасе.
После матча наставник "желто-синих" Алексей Бага держал удар перед журналистами. И при этом был полностью спокоен.
- До конца чемпионата остается шесть туров. Нет ли опасений, что БАТЭ останется без чемпионства?
- Опасений нет. Ситуацию сами себе осложнили: сегодняшней потерей очков, поражением на Маяковке от "Минска". В спорте с опасениями невозможно работать. Все мы умные люди — считаем, смотрим, что происходит вокруг. Потеря очков влияет отрицательно. Ушло ли [чемпионство]? Об этом нужно говорить позже. В любом случае между собой еще играть прямым конкурентам, нам ехать в другие города. Ситуацию осложнили, но говорить о том, что в вопросе чемпионства поставлена точка, — я не стал бы.
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В 25-м туре БАТЭ сыграл вничью с "Гомелем" (1:1) и усложнил себе жизнь донельзя. Прямо сейчас отставание от брестского "Динамо" — четыре очка. Завтра отрыв может...
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