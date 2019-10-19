Пьяный водитель врезался в автомобиль ГАИ в Бресте

Авария произошла вчера днем на улице Московской. Брестчанин за рулем «Пежо» не справился с управлением и врезался в патрульную машину, стоящую на первой полосе.
В момент столкновения на служебном «Фольксвагене» был включён проблесковый маячок синего цвета в связи с оформлением другого административного правонарушения. В салоне были инспектор и правонарушительница, сообщается в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.
Оба получили травмы и попали в больницу.
Медицинское освидетельствование показало: у виновника аварии было свыше 3 промилле алкоголя.