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Пьяный водитель врезался в автомобиль ГАИ в Бресте

20.10.2019 10:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пьяный водитель врезался в автомобиль ГАИ в Бресте
МВД Республики Беларусь

Авария произошла вчера днем на улице Московской. Брестчанин за рулем «Пежо» не справился с управлением и врезался в патрульную машину, стоящую на первой полосе.

В момент столкновения на служебном «Фольксвагене» был включён проблесковый маячок синего цвета в связи с оформлением другого административного правонарушения. В салоне были инспектор и правонарушительница, сообщается в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Оба получили травмы и попали в больницу.

Медицинское освидетельствование показало: у виновника аварии было свыше 3 промилле алкоголя. 

Пьяный водитель врезался в автомобиль ГАИ в Бресте
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