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В Сморгонском районе из-за проведения сварочных работ загорелся дом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 19 октября примерно в полпятого вечера в дачном доме неподалёку от деревни Оленец Сморгонского района произошёл пожар.
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Огнём уничтожены кровля и имущество, повреждены стены и перекрытие. Предполагаемая причина пожара – нарушение противопожарных требований при сварочных работах.
На неделе в Кореличском районе произошёл пожар в частном доме.
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Новости Беларуси. 19 октября примерно в полпятого вечера в дачном доме неподалёку от деревни Оленец Сморгонского района произошёл пожар. По сведениям...
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