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В Бресте пьяный водитель Peugeot врезался в автомобиль ГАИ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 19 октября около 15:40 в Бресте пьяный водитель иномарки врезался в автомобиль ГАИ.
Как
В момент ДТП на служебном Volkswagen был включён проблесковый маячок синего цвета, поскольку сотрудник ГАИ оформлял административное правонарушение. В салоне вместе с правоохранителем находилась нарушительница. Они получили травмы и были доставлены в больницу.
Медосвидетельствование показало, что в организме водителя Peugeot содержалось свыше 3 промилле алкоголя.
К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ. Выясняются все детали случившегося.
В начале октября в Ушачском районе столкнулись молоковоз и микроавтобус.
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Новости Беларуси. 19 октября около 15:40 в Бресте пьяный водитель иномарки врезался в автомобиль ГАИ. Как сообщает МВД Беларуси, 44-летний местный житель за рулём Peugeot...
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