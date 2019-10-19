Звезды Мишлена, пряности и шефы. 8 отличных фильмов о поварах

Источник материала: Аргументы и факты

Повар — профессия романтическая, профессия тех, кто не боится трудностей и готов преодолеть все препятствия на своем пути. Лучше всего это подтверждают фильмы о поварах и знаменитых кулинарах. Их герои не боятся сложностей и готовы пойти на многое, только чтобы у нас с вами на тарелке появилась вкусная, удивительная и полезная еда.

В День повара вспоминаем лучшие фильмы о представителях этой чудесной профессии.

1001 рецепт влюбленного кулинара (1998)

В главной роли этого фильма — Пьер Ришар, а снимала его грузинский режиссер. Любовь и кухня, смешение классической французской и порывистой грузинской кулинарии, чувства, пейзажи, вихри революции и Гражданской войны на Кавказе, тонкий юмор и много, очень много еды. Все это грустная, счастливая, трагичная и прекрасная история жизни и любви знаменитого французского кулинара в Грузии.

Неотразимая Марта (2001)

Немецкий фильм о шеф-поваре французского ресторана в Гамбурге Марте, крайне увлеченной своей работой. Можно сказать, что, кроме работы, ничего больше в жизни героиня не замечает. Но все меняется, когда погибает сестра Марты, а ее маленькая дочь остается совсем одна. Марта забирает Лину к себе. Теперь ей предстоит не только найти общий язык с маленькой девочкой, но и наладить отношения с новым сотрудником, которого шеф воспринимает как конкурента.

В 2007 году был снят американский ремейк «Неотразимой Марты» — в русском прокате он называется «Вкус жизни». Главные роли исполнили Кэтрин Зета-Джонс и Аарон Экхарт.

Суши girl (2008)

Фильму больше бы подошло название «Рамен girl», ведь главная героиня в исполнении Бриттани Мерфи учится готовить в Токио именно его. Но по порядку. Американка Эбби после разрыва со своим бойфрендом в Токио обращается с просьбой к повару Маэдзуми. Она хочет научиться готовить суп рамэн. Суп, который после Второй мировой войны стал едва ли не самым популярным и важным для Японии блюдом. Это в России мы прежде всего знаем суши и роллы, а в самой Японии главная доступная еда — это очень сытная лапша.

Повар с трудом соглашается и устраивает для американки множество испытаний, в результате которых Эбби не только осваивает искусство приготовления рамэна, но и становится совершенно другим человеком, обретает твердость характера и берет ответственность за свою жизнь на себя.

Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту (2009)

В знаменитой книге Джулии Чайлд «Секреты французской кухни» 524 блюда. Джули Пауэлл, начинающий кулинарный блогер, решает приготовить их все за 365 дней. Собственно этому мероприятию и будет посвящен ее блог.

Вторая сюжетная линия, развивающаяся в фильме, — история самой Джулии Чайлд (ее играет Мэрил Стрип). Будущий знаменитый автор также преодолела много трудностей, несправедливой критики, пренебрежения в начале своего пути. Удивительным образом одна история находит отражение в другой.

Приятного аппетита (2010)

История молодого и талантливого повара по имени Даниэль. Начав строить карьеру в Цюрихе, он слишком быстро делает успехи, чем вызывает зависть коллег. Кроме того, Даниэль влюбляется в сомелье ресторана, где он работает. Но девушка влюблена в другого. Любовный треугольник, интриги коллег, совершенствование в профессии — как справится герой в такой непростой ситуации?

Шеф (2012)

Жаки Бонно — фанат высокой кухни. В четыре года он встал к плите, в пять уже умел готовить суфле. Он мечтает творить в мишленовском ресторане, но вынужден готовить в придорожных забегаловках. К тому же его из этих забегаловок увольняют за попытки сделать картошку фри блюдом высокой кухни. Кумир Джекки — Александр Лагард (в исполнении Жана Рено), звездный шеф Парижа. Публика от него без ума, эксперты в восторге, но только мало кто знает, что знаменитый Лагард переживает тяжелый творческий кризис. Он пытается изобрести совершенно новое блюдо, дабы поразить публику, но ничего не выходит.

Совершенно случайно Жаки попадает в ресторан Лагарда. И... начинает давать советы профессионалу. Он переворачивает там все с ног на голову. Удастся ли задержаться молодому повару на новом месте работы? Сможет ли Лагард преодолеть свой кризис? Как сработаются наглый новичок и маститый профессионал?

Пряности и страсти (2014)

История семьи индийцев, бежавших с родины из-за вспыхнувших беспорядков. Всюду с собою они пронесли любовь к своей национальной кухне — огненной, страстной, пряной. Семья осела в Провансе, где открыла ресторан индийской кухни. Прямо напротив известного на всю страну ресторана мадам Маллори, обладателя мишленовских звезд.

Жестокое противостояние, переходящее в почти боевые действия в результате приводит к перемирию и компромиссу индийского и французского вкуса.

Шеф Адам Джонс (2015)

Хватит ли тебе сил, упав с вершины, подняться и начать все сначала? Шеф Адам Джонс был знаменит и популярен, он с детства посвятил себя кухне, открыл собственный ресторан, получивший три мишленовские звезды. Все рухнуло в один момент из-за его собственных ошибок.

Преодолев себя, шеф вновь собирает команду и приступает к переделке ресторана. Он твердо намерен вернуть три заветные звезды.