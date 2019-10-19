Секрет 100-летней выдержки. Кто взорвал линкор «Императрица Мария»?

Источник материала: Аргументы и факты

В советские времена мальчишки и девчонки зачитывались приключенческой повестью Анатолия Рыбакова «Кортик». Сюжет повести был связан с реликвией, ради завладения которой один из отрицательных персонажей совершил убийство и подрыв линкора «Императрица Мария».

Версия писателя Рыбакова имеет право на существование. Хотя бы потому, что и через 100 лет после гибели линкора, который существовал в действительности, причины этой трагедии так и не установлены.

Назло турецкому супостату

В 1911 году на кораблестроительном заводе в Николаеве была заложена серия российских линкоров, которые должны были противостоять новейшим турецким военным кораблям в Черном море.

Всего планировалось четыре корабля, из которых успели достроить три — «Императрица Мария», «Император Александр III» и «Императрица Екатерина Великая».

Головным кораблем серии стал линкор «Императрица Мария», заложенный вместе с двумя другими кораблями 17 октября 1911 года. «Императрица Мария» была спущена на воду 19 октября 1913 года.

Своё название корабль получил по имени вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, супруги покойного императора Александра III.

Линкор был оснащен четырьмя 457-мм торпедными аппаратами, двадцатью 130-мм орудиями, а также башнями 305-мм орудий главного калибра.

Достройка корабля завершилась уже в разгар Первой Мировой войны, в начале 1915 года, и 30 июня линкор прибыл в Севастополь.

Во время ходовых испытаний были выявлены недостатки, которые пришлось спешно устранять. В частности, из-за дифферента на нос потребовалось облегчить носовую часть.

Было также отмечено, что система вентиляции и охлаждения артиллерийских погребов была сделана неудачно, из-за чего там сохранялась высокая температура.

Но 25 августа 1915 года линкор вступил в строй.



Линкор «Императрица Мария» покидает завод Руссуд 24 июня 1915 года. Фото: Commons.wikimedia.org

«Спасенных много, число их выясняется»

В конце 1915 – начале 1916 годов «Императрица Мария» успешно действовала в составе Черноморского флота. Летом 1916 года линкор стал флагманским кораблем нового командующего флотом, которым стал вице-адмирал Колчак.

20 октября 1916 года в 6 часов 20 минут под носовой башней «Императрицы Марии», стоявшей в бухте Севастополя, прогремел мощный взрыв. В течение последующих 48 минут произошло еще около полутора десятков взрывов различной мощности, в результате которых линкор пошел ко дну.

Командующий флотом Колчак прибыл к месту катастрофы и лично руководил спасением моряков. В 8:45 он отправил телеграмму Николаю II: «Сегодня в 7 час. 17 мин. на рейде Севастополя погиб линейный корабль «Императрица Мария». В 6 час. 20 мин. произошел внутренний взрыв носовых погребов и начался пожар нефти. Тотчас же начали затопление остальных погребов, но к некоторым нельзя было проникнуть из-за пожара. Взрывы погребов и нефти продолжались, корабль постепенно садился носом и в 7 час. 17 мин. перевернулся. Спасенных много, число их выясняется. Колчак».

В тот же день Колчак в телеграмме начальнику Генерального морского штаба адмиралу Русину докладывал о гибели инженер-механика мичмана Игнатьева и 320 «нижних чинов».

«Прийти к точному выводу не представляется возможным»

Внезапная гибель одного из самых современных кораблей флота в разгар войны — событие из ряда вон выходящие. Для выяснения причин гибели линкора была назначена комиссия Морского министерства, которую возглавил член Адмиралтейств-Совета адмирал Яковлев.

Были выдвинуты три основные версии: самовозгорание пороха; небрежность в обращении с огнем или порохом; злой умысел.

Итогом работы комиссии стало следующее заключение: «Прийти к точному и доказательно обоснованному выводу не представляется возможным, приходится лишь оценивать вероятность этих предположений, сопоставляя выяснившиеся при следствии обстоятельства».

Адмирал Колчак в диверсию не верил. Четыре года спустя, отвечая на вопросы следователей незадолго до казни, он коснулся истории с «Императрицей Марией», заметив: «Во всяком случае, никаких данных, что это был злой умысел, не было».

Колчак, как и многие на флоте, полагал, что линкор могли погубить конструктивные недостатки. Уже упоминавшаяся высокая температура в артиллерийских погребах могла привести к возгоранию.



«Императрица Мария» в 1916 году. Фото: Commons.wikimedia.org

Халатность или злой умысел?

Не было уверенности в дисциплинированности экипажа. После подъема судна, по утверждению ряда свидетелей, в подбашенном помещении одной из башен был найден матросский сундучок, в котором находились две стеариновые свечи, коробка спичек, набор сапожных инструментов, а также две пары ботинок, одна из которых была починена, а другая не закончена.

Якобы некий умелец из числа матросов прибивал к ботинкам нарезанные полоски бездымного ленточного пороха, вынутые из полузарядов для орудий. Подобные манипуляции могли стать причиной катастрофы.

Старший офицер «Императрицы Марии» Анатолий Городынский много лет спустя высказывал предположение, что кто-то из членов экипажа мог уронить боеприпас, занимаясь перестановками в артиллерийском погребе.

Сам командующий Черноморским флотом Колчак, признавал, что дисциплина на кораблях хромала, и подрыв по халатности тоже не исключал.

Рассматривалась и вероятность диверсии. Севастопольское жандармское управление и контрразведка докладывали, что среди матросов ходят упорные слухи, что это было покушение на командующего флотом. Моряки считали, что Колчака могли попытаться «убрать» люди «с немецкими фамилиями», входившие в окружение предыдущего командующего Черноморским флотом.

Дело «группы Вермана»

Дело о гибели линкора «Императрица Мария» расследовали много лет спустя и советские спецслужбы. В 1930-х годах в Николаеве была раскрыта резидентура немецкой разведки во главе с Виктором Верманом. Группу подозревали в подготовке диверсий на судоверфях с целью срыва советской судостроительной программы.

В ходе следствия Верман сообщил, что работал на немцев аж с 1908 года, а во время Первой Мировой войны собирал сведения о новейших русских линкорах, в частности, об «Императрице Марии».

Следователи ОГПУ установили, что германское командование считало «Императрицу Марию» серьезной угрозой своим планам и даже вынашивало идею диверсии. Однако установить, имел ли факт диверсии место на самом деле, не удалось. Сам Верман по решению суда был всего-навсего выдворен за пределы СССР — не исключено, что немецкого резидента на кого-то обменяли.

Впрочем, вся история о «группе Вермана» подвергается серьезному сомнению, а показания задержанных некоторые считают вынужденными, полученными под пытками.

Герой повести «Кортик» говорит о взрыве на линкоре: «Тёмная история… Разбирались в этом деле много, да всё без толку». Пожалуй, эти слова точны и в год 100-летия гибели «Императрицы Марии».



Линейный корабль Императрица Мария после постановки в док и откачки воды, 1919 год. Фото: Commons.wikimedia.org

Поднят и разобран на металл

Практически сразу после гибели «Императрицы Марии» началась разработка плана подъема корабля. Согласно проекту, в отсеки корабля, предварительно загерметизированные, подавался сжатый воздух, вытесняя воду, и корабль должен был всплыть вверх килем. Затем планировалось ввести судно в док и полностью загерметизировать корпус, а на глубокой воде поставить его на ровный киль.

Уникальный проект был разработан русским судостроителем Алексеем Крыловым. Этот удивительный человек, судостроитель и математик, к своим царским регалиям впоследствии прибавит Сталинскую премию и звание Героя Социалистического Труда.

Проект Крылова был успешно реализован — в августе 1918 года корпус линкора был заведен в док.

Увы, Гражданская война не позволила завершить начатое. В итоге в 1927 году так и не восстановленный линкор был разобран на металл.

Башни главного калибра, сорвавшиеся с «Императрицы Марии» при затоплении, были подняты специалистами экспедиции подводных работ особого назначения в 1931 году.

Некоторые исследователи утверждают, что поднятые орудия были введены в состав 30-й береговой батареи и участвовали в обороне Севастополя в ходе Великой Отечественной войны. Их оппоненты отвергают это предположение, заявляя, что на батарее использовались только орудийные станки с русского линкора.

P.S. Через 39 лет и 9 дней после гибели «Императрицы Марии», 29 октября 1955 года в той же севастопольской бухте в результате взрыва погибнет линкор «Новороссийск». Причины гибели «Новороссийска», как и в случае с «Императрицей Марией», по сей день достоверно не установлены.