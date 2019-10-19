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Дизайнер из Беларуси получил награду «Дизайнер года» премии Metropolitan Fashion Awards

20.10.2019 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дизайнер из Беларуси Дмитрий Шолохов получил награду «Дизайнер года» премии Metropolitan Fashion Awards. Она была вручена ему в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Дмитрий Шолохов живет в Нью-Йорке и занимается дизайном одежды. Награду он разделил с американкой китайского происхождения Сью Вонг.

Премия Metropolitan Fashion Awards вручается дизайнерам одежды и художникам по костюмам в кино и телевидения.
 
 
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Дизайнер из Беларуси Дмитрий Шолохов получил награду «Дизайнер года» премии Metropolitan Fashion Awards. Она была вручена ему в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается на его...
 
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