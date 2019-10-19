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Предприятия Внутренней Монголии могут прийти в "Великий камень"

20.10.2019 10:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В будущем предприятия Внутренней Монголии обязательно станут частью Китайско-белорусского индустриального парка. Об этом заявил председатель общества содействия международной торговли Внутренней Монголии (Китай) Цзинь Шэнжуй во время посещения «Великого камня».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в парке, делегаты ознакомились с текущим положением развития «Великого камня», а также посетили центр обслуживания по принципу «Одна станция», где ознакомились с принципами обслуживания инвесторов.

Цзинь Шэнжуй также пообещал провести следующий визит в сопровождении предпринимателей из Внутренней Монголии.

Внутренняя Монголия, о которой многие слышали лишь благодаря роману "Чапаев и Пустота" Виктора Пелевина, на самом деле автономный район на севере Китая. Это цветущие степи, засушливые пустыни, горы и участки Великой Китайской стены. Север Внутренней Монголии — Хулун-Буир на стыке России, Монголии и Китая.
 
 
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В будущем предприятия Внутренней Монголии обязательно станут частью Китайско-белорусского индустриального парка. Об этом заявил председатель общества...
 
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