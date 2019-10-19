ЭКОПРЕСС в парке, делегаты ознакомились с текущим положением развития «Великого камня», а также посетили центр обслуживания по принципу «Одна станция», где ознакомились с принципами обслуживания инвесторов. Как сообщилив парке, делегаты ознакомились с текущим положением развития «Великого камня», а также посетили центр обслуживания по принципу «Одна станция», где ознакомились с принципами обслуживания инвесторов.





Цзинь Шэнжуй также пообещал провести следующий визит в сопровождении предпринимателей из Внутренней Монголии.



