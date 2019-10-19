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Предприятия Внутренней Монголии могут прийти в "Великий камень"
Источник материала: Партизан
В будущем предприятия Внутренней Монголии обязательно станут частью Китайско-белорусского индустриального парка. Об этом заявил председатель общества содействия международной торговли Внутренней Монголии (Китай) Цзинь Шэнжуй во время посещения «Великого камня».
Как сообщили
Цзинь Шэнжуй также пообещал провести следующий визит в сопровождении предпринимателей из Внутренней Монголии.
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В будущем предприятия Внутренней Монголии обязательно станут частью Китайско-белорусского индустриального парка. Об этом заявил председатель общества...
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