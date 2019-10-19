Лукашенко о противниках аккумуляторного завода: Они завтра готовы свинтить в Минск

Александр Лукашенко высказался об активистах в контексте разговора о том, какой он видит современную беларусскую молодежь.





«Я хочу, чтобы и дальше молодежь более активно себя проявляла, но гвалтом не кричала, как, я знаю, у тебя в Бресте вот эти. Я же предупреждал, когда был у вас на тысячелетии, что смотрите: у вас некоторые аккумуляторщики эти… начнется предвыборная кампания — вы поймете, почему они гвалтовали: они все выдвинулись кандидатами в депутаты. То есть им пофиг этот аккумуляторный завод. Они завтра готовы свинтить в Минск и здесь шататься по этой улице и здесь тихонько себя вести или же гвалтом кричать уже на минских площадях. Им для этого надо было. По-моему даже, мне сегодня там докладывали, кто-то там даже прошел, зарегистрировался из этих людей», — сказал Александр Лукашенко.





Действительно, в качестве кандидата был зарегистрирован представитель ОГП Владимир Мороз. Избиркомы не зарегистрировали блогера, одного из лидеров протеста против аккумуляторного завода в Бресте Александра Кабанова, а также выступавших против завода брестчан Романа Кисляка и Елену Макаревич.









Напомним, в начале сентября на праздновании 1000-летия Бреста Александр Лукашенко заявил, что выступает в вопросе аккумуляторного завода на стороне людей. До этого он поручил детально разобраться в ситуации вокруг строящегося предприятия. В результате чего появились уголовные дела, а владелец компании оказался под следствием.





Тогда же в Бресте Александр Лукашенко предостерег от желания политически погреть руки на экологии.





«Так и здесь — есть проблема, и кто-то хочет политически погреть руки: уже власть менять будут, потому что завод плохой. Я хочу, чтобы мудрые, образованные, умные брестчане понимали, что они используют любой повод для того, чтобы прорваться во власть», — сказал тогда он.