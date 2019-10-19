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Теперь литературно: слова «не парься», «джедай» и «пофиг» добавили в Оксфордский словарь

20.10.2019 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Оксфордский словарь добавили новые понятия. Вы удивитесь, но во многом сленг теперь вполне себе литературен:

сhillax – «не парься»;

easy-breezy – «расслабленный»; 

jedi – «джедай»; 

nomophobia – «номофобия» (страх остаться без мобильного телефона или вне зоны доступа); 

whatevs – «пофиг».
 
 
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В Оксфордский словарь добавили новые понятия. Вы удивитесь, но во многом сленг теперь вполне себе литературен:
 
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