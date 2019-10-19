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Теперь литературно: слова «не парься», «джедай» и «пофиг» добавили в Оксфордский словарь
Источник материала: Партизан
В Оксфордский словарь добавили новые понятия. Вы удивитесь, но во многом сленг теперь вполне себе литературен:
сhillax – «не парься»;
easy-breezy – «расслабленный»;
jedi – «джедай»;
nomophobia – «номофобия» (страх остаться без мобильного телефона или вне зоны доступа);
whatevs – «пофиг».
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В Оксфордский словарь добавили новые понятия. Вы удивитесь, но во многом сленг теперь вполне себе литературен:
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