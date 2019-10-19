ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правительство РФ признало беларусов носителями русского языка

20.10.2019 10:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Правительство России признало беларусов и украинцев, свободно владеющих русским языком, носителями русского языка.

Это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в статью 33.1 федерального закона “О гражданстве Российской Федерации”. Одобренный правительством законопроект внесен в Госдуму, говорится на сайте российского правительства.

Согласно действующему закону, носителями русского языка могут быть признаны иностранцы, владеющие русским языком, если их родственники по прямой восходящей линии постоянно живут либо ранее проживали в России, СССР или Российской империи в границах России. Чтобы получить статус носителя языка, нужно пройти собеседование.


Новый законопроект предлагает, что беларусы и украинцы, свободно владеющие русским языком, могут получить статус носителя без собеседования. Для этого надо будет подать заявление лично. Порядок подачи заявлений будет определяться российским МВД.

Статус носителя русского языка позволяет получить гражданство РФ в упрощенном порядке без обязательного проживания на территории России в течение пяти лет.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство России признало беларусов и украинцев, свободно владеющих русским языком, носителями русского языка.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пьяный водитель врезался в автомобиль ГАИ в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Ивьевский край
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика