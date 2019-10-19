Китай начал «вторжение» в восточные регионы РФ

10 октября престижный Мировой Экономический Форум (МЭФ) опубликовал Доклад о Мировой Конкурентоспособности в 2019 году.





Согласно этому сообщению, в иерархии Глобального Индекса Конкурентоспособности (GCI) Китай в 2019 году сохранил то же место, которое имел в 2018 году – 28-е место среди 141 рассматриваемых стран (совсем мелкие страны не рассматривались). При этом "по общему счету" (здесь учитываются 103 важных индикатора, разделенных на восемь групп) Китай "вырос" на 1,3 пункта.





Китайский источник подчеркивает, что Китай в таблице GCI был на 15 мест впереди России (43-е место), на 32 места впереди Южной Африки (60-е место) и на 40 мест впереди Индии (68-е место) и Бразилии (71-е место). (Мексика на 48-м месте, а Турция на 61-м месте.) Китаю сумел сохранить свое место за счет продолжения "политики открытости", роста расходов на НИОКР и повышения доли высоких технологий в ВВП.





Этот же источник отметил, что на первое место в иерархии GCI в 2019 году вышел Сингапур, чей "общий счет" достиг 84,8 (максимально возможный показатель равен 100). США опустились с 1-го места в 2018 году на 2-е место в 2019 года. Почему? Потому что Америка опустилась на несколько пунктов по "торговой нестабильности" и "торговой открытости" (скажи Трампу "спасибо", Америка!).





Этим сообщением можно было бы и пренебречь. Но такое лондонский еженедельник The Economist также поместил сообщение о новой иерархии GCI. (выпуск от 12 октября 2019 года, с.10; "Америка потеряла первое место в сфере GCI") в списке важнейших новостей со всего мира. Видимо, этой информацией пренебречь нельзя.





Да и в целом GCI отражает позицию каждой страны в таких важнейших областях как ВВП на душу населения, доля расходов на НИОКР в ВВП, доля высокотехнологичной продукции (товаров и услуг) в ВВП, успехи в цифровизации экономики, уровень экономической открытости... Достигнутый уровень образования также отражен в GCI. Словом, показатель GCI неплохо демонстрирует, чего стоит каждая страна и ее граждане.





Вся необходимая информация в данной области собрана тут.





Здесь уровень оценки экономического потенциала (ВВП на душу населения) некоторых стран. И не только.





В данной иерархии впереди Китая почти вся Западная Европа – за вычетом Италии (!), Португалии (34-е место) и Мальты. Согласно международным таблицам ВВП на душу населения (по прямому пересчету местных валют в доллары) в 2018 году, составленным Мировым Банком и МВФ, эти страны по данному показателю находились в диапазоне от 114.000 долларов (Люксембург) до 30.700 долларов (Испания).









В то же время, Китай оказался впереди всех без исключения стран Восточной Европы, даже таких благополучных как Чехия, Эстония, Словения и Польша (37-е место). Эти страны в 2018 году имели ВВП на душу населения с максимальной величиной в 26.200 долларов (Словения).





Так что же, настоящий ВВП Китая на душу населения находился в 2018 году между этими двумя (выделенными) цифрами – 26.200 долларов и 30.700 долларов? Разумеется, нет. Но нет сомнения, что Реальный ВВП Китая намного выше "официальных" 9600 долларов (из того же Мирового списка и МВФ).





Особое внимание следует уделить стремительному подъему в иерархии таких элементов Большого Китая как Сингапур и Гонконг. Даже Америке трудно конкурировать с ними! Тайвань также пробивается "в самый верх". Он уже оставил позади Южную Корею!





Перечисленные элементы Большого Китая, вместе с (грубо говоря) восточным побережьем КНР, от района Пекин – Тяньцзинь – Таншань до "дельты реки Чжухай" (Гуанчжоу, Шэньчжэнь и еще семь самых развитых городов провинции Гуандун) образуют сейчас (готовятся образовать) самый мощный в мире экономический и высокотехнологичный "кластер". Пришло время это признать. Речь здесь идет и о конкуренции с Америкой в экономике и высокотехнологичной сфере и о вторжении Китая (при явной поддержке других элементов Большого Китая) в восточные регионы РФ.





А что Россия? РФ находится на 43-м месте. Я склонен считать, что для РФ завышен – за счет завышения статистикой РФ базовых показателей, скажем, уровня образования (количество велико, а качество почти нулевое), да и уровня ВВП (только что писал об этом). В любом случае, РФ далеко позади ведущих западных стран и успешных стран Восточной Европы, и Китая с Малайзии. И шансов на улучшение практически нет.







