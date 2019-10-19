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Анатолий Шумченко: Это не пробуждение, это заблуждение

20.10.2019 09:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прочитал про бизнес-форум в Минске «Пробуждение 4.0». И стало очень печально. 7000 человек одной несвободной страны пришли послушать десяток спикеров другой страны, такой же несвободной.

Анатолий Шумченко: Это не пробуждение, это заблуждение
И только один момент заслуживает внимание - само название Форума. 

Так и хочется закричать, чтобы пробудить всех и сказать им, что никогда бизнес не будет развиваться и работать  по законам цивилизованного мира в несвободных странах. 

Первый и главный постулат пробуждения должен нести в себе идею  и цель быть свободными и иметь возможность управлять государством, будучи рядовым человеком. 

Но за такой идеей сегодня не придут те же 7000 человек, ибо они не смогли стать пока частью и личностями цивилизованного мира, потому как сначала бизнес должен добыть свободу, а потом уже размышлять о своём месте и возможностях. 


Главная проблема, что 7000 думают и считают себя личностями, которым все под силу, но это иллюзия и заблуждение, потому что воля, деньги и сам бизнес у нас находится во власти тех, кто одним пальцем руки может разрушить все и вся в одно мгновение. И при этом полученные знания сегодня не стоят ровным счетом ничего у нас в стране, так как можно конкурировать и соревноваться только  в честном поединке и определенных правилах , доказывая что ты лучше. Но где вы видели этот честный и открытый поединок и правила... Вы думаете, что играете в партию шахмат, но вам прилетает шахматной доской по голове.

Бизнес в несвободной стране никогда не будет тем бизнесом, о котором сегодня слушали 7000 человек. 

Это не Пробуждение, это Заблуждение...

Печально, что эти 7000 сегодня не придут послушать про свободу цивилизованного мира. И не потому что не захотят, а потому что не разрешат. Так почему они думают, что им дадут построить их бизнес-мечты...
 
Теги: Минск
 
 
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Прочитал про бизнес-форум в Минске «Пробуждение 4.0». И стало очень печально. 7000 человек одной несвободной страны пришли послушать десяток спикеров другой страны,...
 
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