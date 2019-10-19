Глава Минобороны вылетел в Пекин выступать с докладом

" На форуме по вопросам безопасности "Сяншань" глава белорусского оборонного ведомства выступит с докладом "Международные системы контроля над вооружениями и глобальная безопасность - белорусский взгляд", - говорится в сообщении.





Официальный визит Равкова в Китайскую Народную Республику начался 20 октября. Глава белорусского военного ведомства встретится с Министром обороны КНР генерал-полковником Вэй Фэнхэ. Министры обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности, а также перспективные направления развития двустороннего военного сотрудничества.