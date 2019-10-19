Почему нельзя садить ребенка на диету и заставлять его худеть













Исследование, проведенное учеными из университета Миннесоты, показывает, что чрезмерные усилия, направленные на то, чтобы заставить ребенка сидеть на диете, могут обернуться весьма плачевными последствиями в будущем.





В частности, ограничения в питании в детстве могут быть связаны с ожирением во дальнейшей жизни этих детей, констатируют исследователи. А также, с расстройствами пищеварения.





Ученые наблюдали за группой из 1100 пациентов, проживающих в штате Миннесота с 1998 года по текущий момент. Около двух третей из них были девочками.





40% девочек и 27% мальчиков признались, что их матери всячески пытались повлиять на их лишний вес. И с раннего детства учили детей, что им нужно предотвращать появление лишнего веса, либо бороться с ним.





Процент отцов, которые пытались повлиять на питание и стройность своих детей была ощутимо ниже — только у 20% девочек и 18% мальчиков.









Исследователи на протяжении всех этих лет отслеживали состояние здоровья пациентов из группы. И пришли к выводу, что те из них, кто испытывал в детстве давление со стороны родителей относительно питания, имели больше проблем со здоровьем в юности и взрослой жизни.





Так, исследователи установили, что у девочек, которые с детства испытывали давление родителей имели на 49% больше шансов страдать от лишнего веса во взрослом возрасте по сравнению с девочками, на которых такое давление не оказывалось. У мальчиков этот эффект также наблюдался, хоть и не в такой степени (13%).





По словам профессора Джерики Бердж, которая возглавляла исследование, родители чаще всего действительно хотят лучшего для своих детей. Но, сами того не понимая, вызывают у детей психологические проблемы.





Родители постепенно приучают детей чувствовать себя виноватыми из-за лишних килограммов. Дети не учатся любить и понимать свое тело, привыкают ощущать разочарование и депрессию. В последующем имеет место своего рода компенсация. Когда ребенок взрослеет, он начинает менее бережно относиться к своему телу.





Бердж предполагает, что этот феноменальный эффект может тянуться через поколения.





«В рамках исследования были рассмотрены состояния нескольких поколений пациентов, — говорит Бердж. — И мы увидели, что наследие проблем с питанием человека в его детстве передается его потомкам».