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Почему нельзя садить ребенка на диету и заставлять его худеть
Источник материала: Партизан
Многие родители считают, что детей нужно заставлять правильно питаться, следить за весом и т. д. уже с раннего возраста. Однако, согласно новому исследованию, это — не лучшая идея.
Исследование, проведенное учеными из университета Миннесоты, показывает, что чрезмерные усилия, направленные на то, чтобы заставить ребенка сидеть на диете, могут обернуться весьма плачевными последствиями в будущем.
В частности, ограничения в питании в детстве могут быть связаны с ожирением во дальнейшей жизни этих детей, констатируют исследователи. А также, с расстройствами пищеварения.
Ученые наблюдали за группой из 1100 пациентов, проживающих в штате Миннесота с 1998 года по текущий момент. Около двух третей из них были девочками.
40% девочек и 27% мальчиков признались, что их матери всячески пытались повлиять на их лишний вес. И с раннего детства учили детей, что им нужно предотвращать появление лишнего веса, либо бороться с ним.
Процент отцов, которые пытались повлиять на питание и стройность своих детей была ощутимо ниже — только у 20% девочек и 18% мальчиков.
Исследователи на протяжении всех этих лет отслеживали состояние здоровья пациентов из группы. И пришли к выводу, что те из них, кто испытывал в детстве давление со стороны родителей относительно питания, имели больше проблем со здоровьем в юности и взрослой жизни.
Так, исследователи установили, что у девочек, которые с детства испытывали давление родителей имели на 49% больше шансов страдать от лишнего веса во взрослом возрасте по сравнению с девочками, на которых такое давление не оказывалось. У мальчиков этот эффект также наблюдался, хоть и не в такой степени (13%).
По словам профессора Джерики Бердж, которая возглавляла исследование, родители чаще всего действительно хотят лучшего для своих детей. Но, сами того не понимая, вызывают у детей психологические проблемы.
Родители постепенно приучают детей чувствовать себя виноватыми из-за лишних килограммов. Дети не учатся любить и понимать свое тело, привыкают ощущать разочарование и депрессию. В последующем имеет место своего рода компенсация. Когда ребенок взрослеет, он начинает менее бережно относиться к своему телу.
Бердж предполагает, что этот феноменальный эффект может тянуться через поколения.
«В рамках исследования были рассмотрены состояния нескольких поколений пациентов, — говорит Бердж. — И мы увидели, что наследие проблем с питанием человека в его детстве передается его потомкам».
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Многие родители считают, что детей нужно заставлять правильно питаться, следить за весом и т. д. уже с раннего возраста. Однако, согласно новому исследованию, это —...
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