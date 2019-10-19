«Белнефтехим» не рекомендует использовать присадки для зимнего дизтоплива

БЕЛТА слова Владимира Сизова. "В рецептурах дизельного топлива уже используются свои пакеты присадок. Это и смазывающие присадки, и депрессорно-диспергирующие, которые позволяют улучшать низкотемпературные характеристики. Важно, что тот пакет присадок, который мы у себя используем, проходит тщательный контроль с точки зрения недопущения нерасчетного взаимодействия как с компонентами топлива, так и пакетов присадок различного назначения между собой", - приводитслова Владимира Сизова.





"Если вы покупаете добавки самостоятельно, надо понимать, что все риски взаимодействия присадок, которые уже добавлены в дизтопливо, и которые вновь добавляются, вы берете на себя", - добавил он.









Владимир Сизов подчеркнул, что топливо, которое выпускают нефтеперерабатывающие заводы, полностью соответствует требованиям по низкотемпературным свойствам. "При серьезном понижении температуры мы рекомендуем использовать топливо "Арктика", - пояснил он.





Чтобы у потребителя всегда была возможность заправиться этим топливом, к 1 декабря на нефтебазах и автозаправочных станциях создаются необходимые запасы "Арктики".