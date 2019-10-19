Пятилетняя девочка из Владимирской области погибла в Турции

Инцидент произошел в Кемере. Семья из четырех человек, включая двоих детей 10 и пяти лет, решила поехать в каньон Гейнюк на электровелосипедах. Мужчина не справился с управлением на горной дороге, в результате чего велосипед сорвался в пропасть.

Взрослые и 10-летний мальчик получили ушибы, а пятилетняя девочка пострадала серьезнее. Местный житель подвез пострадавших в больницу, но врачи так и не смогли спасти ребенка.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, семья пятилетней девочки приехала на отдых из города Муром Владимирской области. «Погибшая девочка из Мурома, родители сами справляются с ситуацией. Это хорошая, активная семья », - рассказал собеседник агентства.