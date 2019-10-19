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Пятилетняя девочка из Владимирской области погибла в Турции
20.10.2019 11:20 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Инцидент произошел в Кемере. Семья из четырех человек, включая двоих детей 10 и пяти лет, решила поехать в каньон Гейнюк на электровелосипедах. Мужчина не справился с управлением на горной дороге, в результате чего велосипед сорвался в пропасть.
Взрослые и 10-летний мальчик получили ушибы, а пятилетняя девочка пострадала серьезнее. Местный житель подвез пострадавших в больницу, но врачи так и не смогли спасти ребенка.
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Пятилетняя девочка из России погибла в Турции в результате несчастного случая, передает агентство DHA.
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