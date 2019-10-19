Не смог остановиться. Умер известный теннисист Александр Волков

Источник материала: Аргументы и факты

Помог раскрыться Горба чев

«Исключительно одаренный теннисист Волков не отличался особым трудолюбием и мог бы достичь большего при его таланте. Однако Волков всегда занимался в группе, где была коллективная мотивация, конкуренция, стремление не отставать от товарищей, делать то, что они делают, работать, когда все вокруг трудятся». Это характеристика на Александра Волкова из книги А.Козенко «Формула чемпиона», которую дал ему первый тренер Валерий Шкляр.

Теннисом Александр начал заниматься в 10 лет в родном Калининграде. Тогда, в 1977-м году город был одним из самых перспективных в стране в плане инфраструктуры и тренерского уровня. На теннисной базе имелось 25 кортов, которые построили еще немцы. Это позволяло городу выставлять по две команды на престижном первенстве РСФСР. Именно в то время президент страны Михаил Горбачев открыл «железный занавес», так что поколению теннисистов, в числе которых был и Волков, посчастливилось беспрепятственно выезжать за границу за счет государства, тренироваться и питаться бесплатно. Но главное – принимать участие в различных турнирах, премиальные от которых шли себе в карман, а не Спорткомитету, как раньше.

Валерий Шкляр провел Волкова через всю карьеру – редкий по нынешним временам случай. Он же на первых порах был для него и спарринг-партнером, что было удобно – не надо никого искать на стороне и тратить дополнительные средства.

В большом теннисе Александр Волков дебютировал в 1986-м году. Довольно быстро стал набирать очки в рейтинг, принимая участие в различных турнирах. В 1990-м о советском теннисисте заговорили во весь голос после его сенсационной победы в первом раунде над первой ракеткой мира Стефаном Эдбергом – 6:3, 7:6, 6:2.



Кубок Дэвиса - международные командные соревнования в мужском теннисе. Члены сборной команды СССР по теннису Александр Зверев (слева) и Александр Волков. Фото: РИА Новости / Юрий Сомов

Если бы не столбик…

Первый же серьезный успех пришел в 1991-м году после победы на турнире ATP в Милане. В финале он обыграл хозяина корта итальянца Кристиано Каратти. В тот же сезоне Волков потерпел свое, пожалуй, самое обидное поражение в карьере. На Уимблдоне в 1/8 финала он попал на легендарного Михаэля Штиха. После четырех сетов была ничья 2:2, в пятой вел советский теннисист 5:3 и 30:15 на своей подаче. До первого в карьере четвертьфинала оставалось выиграть всего два мяча. И во время очередного розыгрыша мяч уходил в аут после удара Штиха, но каким-то невероятным образом задел столбик с креплением сетки и попал в самый угол корта. Вместо 40:15 счет стал 30:30. Это вдохновило Штиха, который довел матч до победы. В итоге немец победил не только Волкова, но и всех на турнире.

Самым крупным достижением на турнирах «Большого шлема» для Волкова стал выход в полуфинал US Open в 1993-м году. Но противостоять Питеру Сампрасу было очень тяжело – американец тогда был одним из лучших в мире. Тем не менее этот успех позволил подняться максимально высоко за карьеру в рейтинге ATP – на 14-е место.

Когда речь заходит про Александра Волкова, то первым делом вспоминают о подвигах уже российской сборной с ним в составе, которая достойно сражалась с лучшими сборными мира и дважды выходила в финал – в 1994-м и 95-м годах.

В 1997-м году Александр Волков несколько неожиданно для многих в 30 лет завершил игровую карьеру, заработав 3,3 млн евро призовых. Первое время – отдыхал: то с женой в Америке, то в Эмиратах. Где раньше играл, теперь развлекался. Вот как он вспоминал то время: «Два года я бездельничал. Плевал в потолок, тратил деньги, ездил с женой по заграницам. Короче, прожигал жизнь. Сначала нравилось, а потом я понял, что устал от безделья. Посмотрел на себя в зеркало: щеки округлились, появился животик, весить стал больше 90 килограммов. Нет, думаю, так не пойдет, в свинью превращаться нельзя».



Теннисист Александр Волков на Международном турнире по теннису «Кубок Кремля». Фото: РИА Новости

Проблемы с алкоголем

В 1999-м в поисках себя он стал генеральным директором «Кубка Кремля». К новой роли привыкал с трудом: «Это другая жизнь, приходится вникать в такие вопросы, о которых раньше я понятия не имел. Раньше я ворчал, если мне подавали полотенце с запахом хлорки или не вовремя приезжала за мной машина, то теперь ты сам все организовываешь для других. Очень сложно».

А еще однажды пресса перепутала его с полным тезкой, также жившим в Калининграде. Другой Александр Волков торговал водкой, чем и прославился. А теннисному приходилось оправдываться, что это не его бизнес.

В последующие годы Волков вроде бы нашел себя в тренерской деятельности. Он стал работать с молодыми теннисистами и доводить их до серьезного уровня. Среди его учеников: Анастасия Мыскина, Марат и Динара Сафины, Елена Дементьева, Николай Давыденко, Михаил Южный. Позже он тренировал женскую и мужскую сборные России.

Однако в последние годы у Александра Волкова, как говорят его друзья и знакомые, были проблемы с алкоголем. Если начинал пить, не мог остановиться. Приходилось даже проходить курсы лечения в специализированных больницах. Справиться с недугом прославленному в прошлом теннисисту не удалось – 19 октября Волков скончался в возрасте 52-х лет.

- Всё так произошло, потому что он не смог себя пересилить и не пить, - сказал в интервью «Чемпионату» его партнер по сборной России Андрей Чесноков. - Я с ним разговаривал этим летом в начале июня, предлагал съездить на чемпионат мира в августе. Он сказал, что скорее всего не сможет выйти из запоя. На что ему ответил, что до августа ещё два месяца, ты соберёшься, я в тебя верю… Когда мы вместе играли турнир пять лет назад: вечером сели ужинать, я заказал бутылку вина, чтобы выпить по бокалу, на что он ответил: «Я не буду, так как потом не смогу остановиться».