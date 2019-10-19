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Россиянин пытался провезти в Беларусь оружие и партию алкоголя

20.10.2019 10:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Россиянин пытался провезти в Беларусь оружие и партию алкоголя
Таможенные органы Республики Беларусь

59-летний россиянин въехал в Беларусь на своей машине из Польши. Для прохождения таможенной границы он выбрал зеленый коридор, предназначенный для перемещения товаров, не подлежащих декларированию.

При досмотре транспортного средства таможенники обнаружили запрещенные и ограниченные к перемещению товары: травматический пистолет «Baikal» с 12 патронами, три ножа иностранного производства, резиновую дубинку, некурительное табачное изделие -  снюс и  15 литров алкогольных напитков, сообщили в Брестской таможне. 

Россиянин пытался провезти в Беларусь оружие и партию алкоголя
Россиянин пытался провезти через границу около 20 000 долларов
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Таможенники нашли у мужчины травматический пистолет, ножи, снюс и партию алкоголя.
 
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