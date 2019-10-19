Россиянин пытался провезти в Беларусь оружие и партию алкоголя

59-летний россиянин въехал в Беларусь на своей машине из Польши. Для прохождения таможенной границы он выбрал зеленый коридор, предназначенный для перемещения товаров, не подлежащих декларированию.
При досмотре транспортного средства таможенники обнаружили запрещенные и ограниченные к перемещению товары: травматический пистолет «Baikal» с 12 патронами, три ножа иностранного производства, резиновую дубинку, некурительное табачное изделие - снюс и 15 литров алкогольных напитков, сообщили в Брестской таможне.