ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Четверть века в обороте: Беларусь празднует 25-летие национального рубля

20.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси сегодня отмечают день рождения национального рубля. Ровно 25 лет назад он получил статус местной валюты, сообщает «МИР 24».

Как менялись денежные знаки в республике, можно проследить на выставке музея Национального банка. Здесь представлены образцы купюр разных лет, начиная с 1992 года, когда вышли банкноты с изображением животных: зайцев, бобров и лосей. За 25 лет белорусский рубль преодолел множество испытаний, говорят авторы экспозиции.

«За этот период белорусский рубль, который является основой нашей национальной денежной системы, прошел очень сложный путь становления и развития. Преодолел период гиперинфляции, ряд инфляционных всплесков, деноминации. Но сегодня можно сказать, что белорусский рубль – это атрибут белорусской государственности и нашей независимости», – отметила начальник группы музеев денег Национального банка Беларуси Александра Воробьева.

Ранее сообщалось, что в Беларуси отпраздновали День матери. Президент Александр Лукашенко пожелал соотечественницам всего самого наилучшего. Также, по традиции, в республике выбрали семью года.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За этот период он прошел сложный путь становления и развития.
 
Новости дня
Новости разные
 
Три жены, четверо детей и «Оскар»... Что не успел Сергей Бондарчук?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Ивьевский край
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • зимняя джинсовая куртка мужская в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика