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Четверть века в обороте: Беларусь празднует 25-летие национального рубля
20.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси сегодня отмечают день рождения национального рубля. Ровно 25 лет назад он получил статус местной валюты, сообщает «МИР 24».
Как менялись денежные знаки в республике, можно проследить на выставке музея Национального банка. Здесь представлены образцы купюр разных лет, начиная с 1992 года, когда вышли банкноты с изображением животных: зайцев, бобров и лосей. За 25 лет белорусский рубль преодолел множество испытаний, говорят авторы экспозиции.
«За этот период белорусский рубль, который является основой нашей национальной денежной системы, прошел очень сложный путь становления и развития. Преодолел период гиперинфляции, ряд инфляционных всплесков, деноминации. Но сегодня можно сказать, что белорусский рубль – это атрибут белорусской государственности и нашей независимости», – отметила начальник группы музеев денег Национального банка Беларуси Александра Воробьева.
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За этот период он прошел сложный путь становления и развития.
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