Четверть века в обороте: Беларусь празднует 25-летие национального рубля

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси сегодня отмечают день рождения национального рубля. Ровно 25 лет назад он получил статус местной валюты, сообщает «МИР 24».

Как менялись денежные знаки в республике, можно проследить на выставке музея Национального банка. Здесь представлены образцы купюр разных лет, начиная с 1992 года, когда вышли банкноты с изображением животных: зайцев, бобров и лосей. За 25 лет белорусский рубль преодолел множество испытаний, говорят авторы экспозиции.

«За этот период белорусский рубль, который является основой нашей национальной денежной системы, прошел очень сложный путь становления и развития. Преодолел период гиперинфляции, ряд инфляционных всплесков, деноминации. Но сегодня можно сказать, что белорусский рубль – это атрибут белорусской государственности и нашей независимости», – отметила начальник группы музеев денег Национального банка Беларуси Александра Воробьева.