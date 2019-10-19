19 октября побит температурный рекорд дня для всей территории Беларуси

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси 19 октября побит температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений. По данным Белгидромета, вчера воздух в Брагине прогрелся до 23,1 градуса тепла. Примечательно, что предыдущий рекорд был установлен лишь год назад. Тогда в Василевичах было 21,7°C.

Температурные рекорды 19 октября также обновились в Минске (+19,9°C), в Гомеле (+21,4°C), Бресте (+20,3°C), Гродно (+19,3°C) и Витебске (+17,8). Самый старый рекорд был побит в Марьиной Горке. Вчера там зафиксировали 20,6 градусов тепла, а предыдущий рекорд был установлен в 1930 году (+19,5°C).

Отметим, что в ближайшие несколько суток в Беларуси сохранится достаточно теплая для этого времени года погода. Поэтому не исключено, что будут установлены новые температурные рекорды дня.