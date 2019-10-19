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Подводный вулкан может выпускать ядовитые газовые пузыри размером больше, чем пирамиды
Источник материала: Tut.by
Подводный вулкан может выпускать ядовитые газовые пузыри размером больше, чем пирамиды. Об этом
Издание отмечает, что около 70 процентов всего вулканизма Земли происходит под океанскими волнами, что, разумеется, затрудняет их изучение. Но новое исследование решает эту проблему, а также выявляет «побочный эффект» интенсивных извержений магмы на дне моря.
В новом исследовании группа во главе с геофизиком Джоном Лайонсом (John Lyons) из Обсерватории вулканов Аляски Геологической службы США проанализировала записи низкочастотного звука в атмосфере (называемого инфразвуком), вызванного более чем 70 взрывными извержениями, произошедшими в подводном вулкане Богослова у побережья Аляски между 2016 и 2017 годами.
Из-за его отдаленного местоположения, люди редко наблюдают извержения Богослова, но можно найти исторические свидетельства, как это выглядит. Так, очевидец,
Благодаря Лиону и его команде у нас теперь есть научное объяснение этим таинственным историческим описаниям колоссальных куполообразных газовых пузырей Богослова.
Анализируя инфразвуковые записи извержений подводного вулкана в 2016—2017 годах — звуковые волны с меньшей частотой, чем могут уловить человеческие уши, — исследователи придумали модель механизма вероятного источника глубоководного грохота вулкана.
«Инфразвук происходит от колебаний и разрыва пузырей магматического газа, которые росли и взрывались над уровнем моря», —
Если исследователи верны в своих расчетах, то эти ядовитые пузыри из подводного вулкана могут достигать 440 метров в диаметре. Такой пузырь может легко поглотить пирамиду в Гизе.
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Группа ученых выяснила это, проанализировав инфразвуковые записи извержений подводного вулкана в 2016-2017 годах
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