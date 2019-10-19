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Подводный вулкан может выпускать ядовитые газовые пузыри размером больше, чем пирамиды. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на Nature Geoscience .



Подводный вулкан Вест Мата в Тихом океане. Фото: wikipedia.org

Издание отмечает, что около 70 процентов всего вулканизма Земли происходит под океанскими волнами, что, разумеется, затрудняет их изучение. Но новое исследование решает эту проблему, а также выявляет «побочный эффект» интенсивных извержений магмы на дне моря.

В новом исследовании группа во главе с геофизиком Джоном Лайонсом (John Lyons) из Обсерватории вулканов Аляски Геологической службы США проанализировала записи низкочастотного звука в атмосфере (называемого инфразвуком), вызванного более чем 70 взрывными извержениями, произошедшими в подводном вулкане Богослова у побережья Аляски между 2016 и 2017 годами.

Из-за его отдаленного местоположения, люди редко наблюдают извержения Богослова, но можно найти исторические свидетельства, как это выглядит. Так, очевидец, наблюдавший это явление на пароходе «Альбатрос» в 1908 году, описывает «колоссальный мыльный пузырь», поднимающийся из океана, с «гигантскими облаками дыма и пара», тогда как другой сообщает о «гигантском куполообразном набухании» воды, «таком же большом, как купол Капитолия в Вашингтоне … как огромный пузырь, пробивающийся сквозь воду».

Благодаря Лиону и его команде у нас теперь есть научное объяснение этим таинственным историческим описаниям колоссальных куполообразных газовых пузырей Богослова.



Эволюция «гидровулканического» взрыва. Изображение: Lyons et al., Nature Geoscience, 2019

Анализируя инфразвуковые записи извержений подводного вулкана в 2016—2017 годах — звуковые волны с меньшей частотой, чем могут уловить человеческие уши, — исследователи придумали модель механизма вероятного источника глубоководного грохота вулкана.

«Инфразвук происходит от колебаний и разрыва пузырей магматического газа, которые росли и взрывались над уровнем моря», — объясняют авторы в своей статье.

Если исследователи верны в своих расчетах, то эти ядовитые пузыри из подводного вулкана могут достигать 440 метров в диаметре. Такой пузырь может легко поглотить пирамиду в Гизе.