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В Могилёве мужчина взял в долг у женщины 4400 долларов и не хотел возвращать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мужчина взял в долг у жительницы Могилёва крупную сумму денег и не вернул.
Как
Правоохранители выяснили, что 39-летний ранее не судимый уроженец Белыничского района хотел поправить свои финансовые дела. Он просил деньги у знакомых и обещал, что вернёт в ближайшее время.
Заявительница пыталась самостоятельно добиться возврата долга в течение года, но когда мужчина перестал выходить на связь и отвечать на телефонные звонки, она пошла в милицию.
Гражданин задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество, совершённое в крупном размере».
Месяцем ранее стало известно, что белоруска одолжила у знакомых крупные суммы денег и скрылась в России.
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Новости Беларуси. Мужчина взял в долг у жительницы Могилёва крупную сумму денег и не вернул. Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, в милицию обратилась...
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