Лукашенко назвал сына Колю «главным оппозиционером»

Источник материала: KYKY

Во время визита в Академию управления Александр Лукашенко успел пообщаться со студентами. Одна из них решила спросить президента о том, кем станет его сын, когда вырастет – куда же Николай Лукашенко пойдет учиться. И глава страны ответил – запись выступления опубликована на YouTube-канале «АТН: новости Беларуси и мира». Рассказываем.



Лукашенко на вопрос «а может, Коля то же будет учиться в Академии управления?» сказал: «Академию управления он пока не воспринимает. Он у меня главный оппозиционер в семье. Но, может, и придет учиться [в Академию управления], если поступит. Я говорю: тебя ж, может, не возьмут даже!».



Лукашенко добавил, что тему «кем я буду, когда стану взрослым» в его семье уже поднимали. Глава страны уверен, что у сына «характер похлеще, чем у отца – лидерский: если ему что-то надо, пока он сам лоб не разобьет, будет идти до конца, спорить». Говорит, что Коле приходится объяснять, как важно уметь работать в коллективе: «Ты можешь быть хорошим врачом, учителем, но должен понимать: работая в коллективе, по крайней мере, на первых порах под чьим-то началом тебе придется кому-то подчиняться. [Коля] Молчит. А я ему: а подчиняться-то ты даже президенту не очень-то…». На что, по словам главы страны, Николай Лукашенко справедливо отвечает: «Ты ж мне не президент, а папа».



И последнее, что рассказал о своем сыне президент: «Я не навязываю ему какую-то профессию. Так и со старшими было. Главное, чтобы они были людьми. Про них можно многое сказать, не зная. А кто знает – никогда не скажет, что они – дети президента. Малыш [Николай] тоже: идет девчонкам помочь, на себя что-то нагрузит и тащит. Это главное для детей высокопоставленных людей – чтобы они людьми выросли».

Что нужно знать про Николая Лукашенко

В этом году «малышу» исполнилось 15 лет. Сейчас он учится в 9-м классе Острошицко-Городокской средней школы. Увлекается игрой на фортепьяно, хоккеем и иностранными языками. А еще вместе с одноклассниками часто ездит в дом-интернат для пенсионеров и инвалидов с подарками и концертами.



Напомним, во время визита в Академию управления одна из студенток напросилась провести один день с Александром Лукашенко , на что глава страны ответил: «Мы этот вопрос обсудим», — ответил президент и пообещал выделить время в своем графике.