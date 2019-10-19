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Лукашенко назвал сына Колю «главным оппозиционером»

20.10.2019 11:58 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Во время визита в Академию управления Александр Лукашенко успел пообщаться со студентами. Одна из них решила спросить президента о том, кем станет его сын, когда вырастет – куда же Николай Лукашенко пойдет учиться. И глава страны ответил – запись выступления опубликована на YouTube-канале «АТН: новости Беларуси и мира». Рассказываем. 

Лукашенко на вопрос «а может, Коля то же будет учиться в Академии управления?» сказал: «Академию управления он пока не воспринимает. Он у меня главный оппозиционер в семье. Но, может, и придет учиться [в Академию управления], если поступит. Я говорю: тебя ж, может, не возьмут даже!». 

Лукашенко добавил, что тему «кем я буду, когда стану взрослым» в его семье уже поднимали. Глава страны уверен, что у сына «характер похлеще, чем у отца – лидерский: если ему что-то надо, пока он сам лоб не разобьет, будет идти до конца, спорить». Говорит, что Коле приходится объяснять, как важно уметь работать в коллективе: «Ты можешь быть хорошим врачом, учителем, но должен понимать: работая в коллективе, по крайней мере, на первых порах под чьим-то началом тебе придется кому-то подчиняться. [Коля] Молчит. А я ему: а подчиняться-то ты даже президенту не очень-то…». На что, по словам главы страны, Николай Лукашенко справедливо отвечает: «Ты ж мне не президент, а папа».

И последнее, что рассказал о своем сыне президент: «Я не навязываю ему какую-то профессию. Так и со старшими было. Главное, чтобы они были людьми. Про них можно многое сказать, не зная. А кто знает – никогда не скажет, что они – дети президента. Малыш [Николай] тоже: идет девчонкам помочь, на себя что-то нагрузит и тащит. Это главное для детей высокопоставленных людей – чтобы они людьми выросли». 

Что нужно знать про Николая Лукашенко 

В этом году «малышу» исполнилось 15 лет. Сейчас он учится в 9-м классе Острошицко-Городокской средней школы. Увлекается игрой на фортепьяно, хоккеем и иностранными языками. А еще вместе с одноклассниками часто ездит в дом-интернат для пенсионеров и инвалидов с подарками и концертами. 

Напомним, во время визита в Академию управления одна из студенток напросилась провести один день с Александром Лукашенко, на что глава страны ответил: «Мы этот вопрос обсудим», — ответил президент и пообещал выделить время в своем графике.

Читайте по теме: Феномен Николая Лукашенко. Как президентская семья заменила беларусам семейство Кардашьян

 
 
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Во время визита в Академию управления Александр Лукашенко успел пообщаться со студентами. Одна из них решила спросить президента о том, кем станет его сын, когда...
 
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