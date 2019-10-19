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Лукашенко о своих переживаниях после разносов чиновников: Дай-ка я их туда, в это говно, и отправлю

20.10.2019 12:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Беларуси рассказал о громких разносах и о том, что испытывает сам после них.

Об этом он поведал во время посещения Академии управления при президенте. Запись выступления опубликована на YouTube-канале «АТН: новости Беларуси и мира».

— Начинаешь прокручивать: принял решение — а семья, а дети? А ты работал… Ну да, ты виноват… И начинаешь это ворошить: ночь не спишь, вторую — пока это все не зарубцуется…, рассказывал о своих переживания Лукашенко (его слова приводит TUT.BY).

В частности, президент вспомнил свое мартовское посещение фермы с «обор…ми коровами» на Могилевщине:

— В навозе телепаются телята, рядом министры ходят. А я пошел не туда, куда они хотели меня завести — а там еще хуже! Когда ты видишь это несчастное животное… Оно ж беспомощное — с человеческой точки зрения, а с точки зрения экономики — это огромный ущерб. У нас 85 тысяч [голов] за прошлый год пало молодняка. Это огромные деньги.


Вспомнил Лукашенко и про министра образования, который не раз попадал под критику главы государства.

— Вот тогда [при виде беспорядка] у тебя кипит кровь в жилах. Я человек системный, мне надо, чтобы порядок был… И я думаю: я ж тебя предупреждал, министр образования, чтобы в школах порядок был. Ты меня послушал — и не сделал. Как к этому относиться? – возмущался глава Беларуси.

Впрочем, все переживания Александра Лукашенко можно считать напрасными, потому что, по его же признанию, такие методы оказываются весьма эффективными.

— Наказал, уволил с работы — просто так это не проходит. Я человек восприимчивый. Поэтому принятие каких-то непопулярных, жестких решений очень долго переживаешь. Вот уволил министра, вице-премьера. Потом думаю: у них же вот эта сторона сильнейшая, дай-ка я их туда, в это говно, и отправлю. Недавно я к ним послал из других областей людей. Говорю: идите, посмотрите, как надо делать. И так, как они там развернулись, если так в каждой области будет, мне наполовину меньше работы… Так что если я где-то развернулся — знайте, что мне это тоже нелегко.

  
 
 
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Глава Беларуси рассказал о громких разносах и о том, что испытывает сам после них.
 
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