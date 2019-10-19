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Белорусский писатель и ученый Петр Васюченко посмертно выдвинут на "детского" литературного Нобеля

20.10.2019 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский писатель Петр Васюченко, который ушел из жизни в этом году в августе, выдвинут на престижную международную премию ALMA Astrid Lindgren Memorial Award. Ее вручают за достижения в области детской литературы.


zviazda.by

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке литератор и издатель Надежда Кондрусевич-Шидловская, передает "Еврорадио".

Премию ALMA основали в Швеции. Ее объявляют ежегодно на книжной ярмарке во Франкфурте, а саму премию вручают весной на книжной ярмарке детской литературы в Болонье.


В число номинантов попадают лучшие писатели и иллюстраторы со всего мира, а также организации, занимающиеся продвижением чтения среди детей. ALMA приравнивается к Нобелевской премии в области детской литературы.

Белорусский литератор впервые попадает в список номинантов этой премии.

Петр Васюченко умер в возрасте 60 лет. Он был автором книг прозы, сказок, создавал пьесы, а также издавал литературоведческие монографии. Его последняя книга для детей "Чудесное лето панов Кублицкого и Заблоцкого” вышла в 2018 году.
 
 
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Белорусский писатель Петр Васюченко, который ушел из жизни в этом году в августе, выдвинут на престижную международную премию ALMA Astrid Lindgren Memorial Award. Ее вручают за...
 
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