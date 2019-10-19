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Фейсбуке литератор и издатель Надежда Кондрусевич-Шидловская, передает "Еврорадио" . Об этом сообщила на своей странице влитератор и издатель Надежда Кондрусевич-Шидловская, передает





Премию ALMA основали в Швеции. Ее объявляют ежегодно на книжной ярмарке во Франкфурте, а саму премию вручают весной на книжной ярмарке детской литературы в Болонье.









В число номинантов попадают лучшие писатели и иллюстраторы со всего мира, а также организации, занимающиеся продвижением чтения среди детей. ALMA приравнивается к Нобелевской премии в области детской литературы.





Белорусский литератор впервые попадает в список номинантов этой премии.





Петр Васюченко умер в возрасте 60 лет. Он был автором книг прозы, сказок, создавал пьесы, а также издавал литературоведческие монографии. Его последняя книга для детей "Чудесное лето панов Кублицкого и Заблоцкого” вышла в 2018 году.