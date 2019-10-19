"Еврорадио" . На 27-й минуте игры легионер БАТЭ Боян Дубаич не смог реализовать назначенное пенальти, которое отразил вратарь "Гомеля" и буквально через минуту гости открыли счет — гол забил Бадри Акубардия. Во втором тайме Евгений Яблонский сравнял счет, однако получить преимущество желто-синие уже не успели, передает





За пять туров до окончания чемпионата БАТЭ на 4 очка отстает от лидера турнирной таблицы, брестского "Динамо".









Вчера также сыграли "Динамо" (Минск) и "Витебск" — 0:2, "Славия" и "Неман" — 0:1.





Сегодня пройдут матчи "Торпедо-БелАЗ" — "Ислочь", "Дняпро" — "Шахтер", "Динамо" (Брест) — "Слуцк".





Закончится тур 21 октября матчем "Городея" — "Энергетик-БГУ". В игре "Минск" — "Торпедо" (Минск) будет зачитан технический результат — 3:0.