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Выборы-2019: Власти боятся дать своим оппонентам даже пять минут эфира

20.10.2019 11:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оксана Юшкевич, которая зарегистрирована кандидатам в депутаты по Чкаловскому округу №96 Минска, рассказала пресс-службе «Европейской Беларуси» о том, с какими трудностями приходится сталкиваться оппозиционным политикам, реализуя свое право на агитацию в рамках «парламентской» кампании.

- Известная белорусская журналистка Ирина Халип – мое доверенное лицо и должна была сегодня записать радиообращение. Представлять мои интересы, как это и предполагается Избирательным кодексом. Вчера избирательная комиссии моего округа подтвердила, что это возможно.

Сегодня утром мы пришли на офис радио «Минск», и ситуация кардинально изменилась. Нам сказали, что это запрещено, что кандидат в депутаты может выступать только сам. Они позвонили кому-то, посоветовались, сослались на статью 46 Избирательного кодекса, в которой нет никаких запретов на выступления доверенных лиц. Когда я потребовала решение о запрете на выступление в письменном виде, сотрудники радиостанции сослались на то, что директора нет на рабочем месте и предложили связаться в понедельник, дав городской телефон замдиректора. Такое ощущение, что теперь, когда о ситуации узнали СМИ, руководство радиостанции просто играет в прятки и боится ответственности за нарушение закона.


Выходит, что власти боятся дать своим оппонентам даже пять минут эфира. Даже после цензуры. Могу сказать, что некоторые работники радио «Минск» были в шоке от происходящего.

Естественно, выступление Ирины Халип было записано - с ним выступила я. Оно должно выйти в эфир 22 октября в 7.45 утра, на волне 92,4 FM.
 
Теги: Минск
 
 
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Оксана Юшкевич, которая зарегистрирована кандидатам в депутаты по Чкаловскому округу №96 Минска, рассказала пресс-службе «Европейской Беларуси» о том, с какими...
 
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