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В Берлине горел поезд с сотнями футбольных фанатов, есть пострадавшие

20.10.2019 11:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Причиной возгорания стала техническая неисправность.

На железнодорожной станции Белвью в Берлине горел железнодорожный состав, в котором ехали фаны футбольного клуба FC Freiburg.



Как сообщает DW, ссылаясь на Deutsche Presse Agentur, в результате инцидента пострадали три человека, которые надышались дымом. По информации берлинской полиции, причиной возгорания стала техническая неисправность. Огонь возник, когда поезд двинулся со станции.

Фаны «Фрайбурга» возвращались в родной город после матча «Фрайбург – Унион (Берлин)» Бундеслиги. Встреча закончилась победой «Униона» со счетом 2:0.   
 
 
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Причиной возгорания стала техническая неисправность.
 
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