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В Берлине горел поезд с сотнями футбольных фанатов, есть пострадавшие
Источник материала: Партизан
Причиной возгорания стала техническая неисправность.
На железнодорожной станции Белвью в Берлине горел железнодорожный состав, в котором ехали фаны футбольного клуба FC Freiburg.
Как сообщает
Фаны «Фрайбурга» возвращались в родной город после матча «Фрайбург – Унион (Берлин)» Бундеслиги. Встреча закончилась победой «Униона» со счетом 2:0.
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Причиной возгорания стала техническая неисправность.
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