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Нас просто "завалили" грибами... Страдайте и вы от этой красоты леса и природы

20.10.2019 13:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Поездка за грибами вышла зачётной - спасибо опятам и зонтикам, великолепной погоде и красивым лесным пейзажам.

Нас просто "завалили" грибами... Страдайте и вы от этой красоты леса и природы

Бабье лето уже вторую неделю радует брестчан солнечной погодой, по ночам иногда идут дожди. Ранним утром наблюдается туман, а как утверждает один мой приятель, такое природное явление вытягивает из земли грибы. Так что, этой субботой вдвоём с женой опять решили попытать счастья на тихой охоте. Тем более что на рынке грибов продают достаточно много.

Нас просто "завалили" грибами... Страдайте и вы от этой красоты леса и природы

Утром рванули на машине в сторону Малориты. Вдоль дорог и на лесных опушках по сравнению с прошлой неделей заметно прибавилось транспорта, на котором целыми семьями и командами приехали в поисках удачи грибники.

Нас просто "завалили" грибами... Страдайте и вы от этой красоты леса и природы

Поначалу дело не шло, нашли всего несколько семейств решёток и один белый. Потом углубились в молодые посадки, и в высокой траве набрали почти целую корзину молодых зонтиков. Немного разочарованные решили переехать в сосновый лес с подстилкой из зелёного мха. В прошлые годы там по осени всегда можно было набрать польских грибов.

Как оказалось, молодые поляки есть, но за ними нужно побегать, так как их не так много. Впрочем, там же на лесных дорогах можно было набрать поддубников, но этот товар на любителя. Нам же повезло, нарвались на целую колонию молоденьких опят, которыми достаточно быстро наполнили имевшуюся у нас тару. На обратном пути на опушке леса в песке нарезали ещё немного маслят и к обеду вернулись домой.

 
 
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  Поездка за грибами вышла зачётной - спасибо опятам и зонтикам, великолепной погоде и красивым лесным пейзажам. Бабье лето уже вторую неделю радует брестчан...
 
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