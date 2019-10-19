5 причин, почему не следует сажать хвойные деревья на участке

Источник материала: Полымя





Многие дачники любят сажать на своих участках лесные деревья.

Делается это для того, чтобы дачные домики были как можно ближе к природе. Это не только креативно, но и красиво. Довольно часто можно увидеть во дворе ель или сосну. Мы поговорим сегодня о том, почему не следует сажать ели на своих участках.

— Первая причина нежелательного присутствия хвойных растений на участке, это закисление почвы. Например, лиственница меняет иголки каждый год. Они разносятся по участку, тем самым сильно закисляя грунт. Существует очень мало видов растений, которые любят кислый грунт. Вернее сказать, его не любят практически все растения. Поэтому, если на вашем участке растут хвойные деревья, не ждите больших урожаев.

— Вторая причина — мощная корневая система, которая забирает все питание вокруг себя на многие метры. В радиусе 10-15 метров ничего не будет расти, кроме хилой травки. А землю не спасут никакие подкормки, так как для большого дерева, ваши три бочки удобрения-маленькая капелька.

— Корневая система расположена почти на поверхности. Это может стать опасным, особенно если на участке посажена ель. Высокое дерево имеет большую крону, которую не удержат поверхностные корни при сильном ураганном ветре. Ель может упасть на дом или другие постройки.

— Высокие деревья на участке представляют собой хороший объект для попадания молний. А смолянистый ствол легко воспламеняется.





плохая примета. В давние времена считалось, что ель на участке к беде. Что как только она превысит высоту дома-хозяин дома умрет. Никаких подтверждений этой примете нигде нет. Но примета существует, и старые люди говорят, что елке на участке не место. — Ну и еще одна причина, которая не имеет отношения к земледелию. Посадить елку на участке. В давние времена считалось, что ель на участке к беде. Что как только она превысит высоту дома-хозяин дома умрет. Никаких подтверждений этой примете нигде нет. Но примета существует, и старые люди говорят, что елке на участке не место. Лесным деревьям не место на дачных участках. Все должны обитать в той среде, в которой они родились и для которой предназначены. Может быть, такие насаждения и красивы, но как-то неправильны. Это все равно что, посадить в ближайшей лесополосе много капусты или морковки. А еще лучше помидор. Согласитесь, вы бы никогда не пошли на такой шаг. Тогда почему лесные красавицы должны переезжать из своего родного леса и жить рядом с людьми?



