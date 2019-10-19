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Невролог: почему гаджеты вредны для детей

20.10.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Ребенок познает мир, используя пять органов чувств — зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Только гармоничное сочетание приводит к правильному развитию. Популярность гаджетов создает перекос, который, по мнению петербургского невролога, приводит к дисгармоничному развитию, интеллектуальным и эмоциональным нарушениям.

Невролог: почему гаджеты вредны для детей

«Маленькие дети должны играть в песочнице и бегать по лужам, лепить, рисовать, пробовать разную еду, слушать колыбельные. Родители часто упускают все это, давая ребенку гаджеты почти с пелёнок. Через несколько лет это создает массу проблем в обучении и поведении. Они это делают как-будто для ребёнка — ставят на планшете развивающийся мультфильм. Но никакого обучения быть не может: для малыша это всего лишь движущиеся яркие картинки. Мозг плохо развивается, с самого раннего детства портится зрение», — рассказывает невролог.

Какой вред для развития приносят гаджеты?

✅ Интеллектуальное развитие

Может возникнуть задержка речи — с гаджетами говорить не надо. В свою очередь, это спровоцирует задержку и других функций.

✅ Физическое развитие

Так как у ребенка нет достаточной физической активности, возникает неловкость, неуклюжесть, отторжение всего, что связано со спортом.

✅ Эмоции

«Гаджетоманы» часто бывают либо необщительны и погружены в себя, либо чересчур эмоциональны, привязаны к родителям, несамостоятельны.

✅ Здоровье

Это уже последствие вышеперечисленных пунктов. Постоянный стресс провоцирует снижение иммунитета, проблемы со сном, могут возникнуть психосоматические заболевания.

Источник: medikforum.ru

 
 
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Ребенок познает мир, используя пять органов чувств — зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Только гармоничное сочетание приводит к правильному развитию.
 
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