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В чем опасность пассивного курения?

20.10.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Существует ошибочное мнение, что человек, который не курит, но вдыхает дым от окружающих курильщиков, менее подвержен риску заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы, легких и частых простудных заболеваний. Однако это не так.

В чем опасность пассивного курения?

Когда некурящий человек вдыхает табачный дым, то при этом он получает те же химические компоненты и токсины, что и курящий. Побочный дым более токсичный, чем основной. Это объясняется тем, что табачный дым содержит около 4 тысяч вредных веществ, из них 50 обладают канцерогенным действием. Канцерогены — факторы окружающей среды, воздействие которых на организм человека или животного повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей. По статистике Всемирной организации здравоохранения, от пассивного курения каждый год погибает около шестисот тысяч человек.

При однократном вдыхании, дым быстро выводится из организма. А при длительном провоцируется постоянный кашель, одышка, головная боль, головокружение, боль в горле, общая слабость, раздражение глаз, увеличен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, хронических заболеваний легких. Пассивное курение опасно для детей и беременных. Пассивное вдыхание дыма у детей вызывает снижение функции легких и частые простудные заболевания. У беременных – это потеря ребенка, так как снижается поступление кислорода плоду.

Что же делать, чтобы сохранить здоровье легких и остальных органов и систем? Если кто-то из ваших домочадцев курит, то постараться убедить бросить курить. Если же не удается, то не курить дома в присутствии остальных членов семьи. Целесообразно использование медицинских масок в местах активного курения. Укреплять свой иммунитет, а именно: кушать полезную еду, заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, стараться вести здоровый образ жизни.

Юлия ГУРЕЕВА,
врач общей практики Лукской амбулатории

 
 
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Существует ошибочное мнение, что человек, который не курит, но вдыхает дым от окружающих курильщиков, менее подвержен риску заболевания со стороны
 
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