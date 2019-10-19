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Практически 5 млн человек уже приняли участие в переписи населения Беларуси

20.10.2019 14:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Практически 5 млн человек уже приняли участие в переписи населения Беларуси
Фото из открытых источников

В Беларуси продолжается перепись населения. На 9 часов утра 20 октября в стране приняли участие в переписи населения 4884,3 тыс. человек, отмечают в Белстате. Больше всего переписавшихся в Минске – чуть более 1 млн человек.

Практически 5 млн человек уже приняли участие в переписи населения Беларуси Переписчики будут ходить по «неблагополучным» адресам вместе с милицией

Перепись населения выходит на финишную прямую. 18 октября завершился этап онлайн-переписи, возможность заполнить анкету в Интернете использовали около 2 млн 24 тыс. человек.

С 21 октября стартует завершающий этап – переписчики пойдут по домашним адресам к тем, кто пока не переписался. Принять участие в переписи по-прежнему можно на стационарных участках. По всей стране работает около 650 пунктов.

Завершится перепись населения Беларуси 30 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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С 21 октября стартует завершающий этап масштабного мероприятия.
 
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