Беларусь поддержала восстановление России в Международном союзе биатлонистов

БЕЛТА . Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев выступил на конгрессе с речью, в которой заявил, что не видит причин, чтобы не рассматривать вопрос о восстановлении прав организации уже сейчас. Глава белорусской федерации Андриан Цибульский предложил провести голосование по этому вопросу, передает





После консультации с юридическим отделом IBU предложение белорусской федерации приняли и поставили на голосование. В результате за рассмотрение вопроса о восстановлении СБР в организации проголосовали 19 национальных федераций, а против — 24. Чтобы предложение утвердили, нужно набрать 35 голосов. Таким образом, вопрос о статусе СБР будет рассматриваться теперь уже только следующей осенью в Праге.









Союз биатлонистов России был исключен из Международного союза в результате допингового скандала, который разразился в 2015 году. Статус полноценного члена организации был потерян в 2017 году. На сегодня россияне выполнили только 6 из 12 условий, чтобы восстановить свой статус в организации. Среди таких условий — прохождение российских биатлонистов всех плановых допинг-тестов, а также выплата расходов Всемирного антидопингового агентства на расследование.