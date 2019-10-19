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Беларусь поддержала восстановление России в Международном союзе биатлонистов

20.10.2019 13:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Федерация биатлона Беларуси предложила включить в повестку дня конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) голосование о возвращении в организацию России. Конгресс проходит в Мюнхене.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев выступил на конгрессе с речью, в которой заявил, что не видит причин, чтобы не рассматривать вопрос о восстановлении прав организации уже сейчас. Глава белорусской федерации Андриан Цибульский предложил провести голосование по этому вопросу, передает БЕЛТА.

После консультации с юридическим отделом IBU предложение белорусской федерации приняли и поставили на голосование. В результате за рассмотрение вопроса о восстановлении СБР в организации проголосовали 19 национальных федераций, а против —  24. Чтобы предложение утвердили, нужно набрать 35 голосов. Таким образом, вопрос о статусе СБР будет рассматриваться теперь уже только следующей осенью в Праге.


Союз биатлонистов России был исключен из Международного союза в результате допингового скандала, который разразился в 2015 году. Статус полноценного члена организации был потерян в 2017 году. На сегодня россияне выполнили только 6 из 12 условий, чтобы восстановить свой статус в организации. Среди таких условий —  прохождение российских биатлонистов всех плановых допинг-тестов, а также выплата расходов Всемирного антидопингового агентства на расследование.
 
 
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Федерация биатлона Беларуси предложила включить в повестку дня конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) голосование о возвращении в организацию России....
 
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