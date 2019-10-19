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Погода на 21 октября: осень продолжает ставить температурные рекорды

20.10.2019 13:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ночью и утром прогнозируются туманы, днем - тепло и сухо.

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды дали прогноз погоды на завтра, 21 октября.

Днем ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер будет от слабого к умеренному.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла, а днем температура достигнет уже 15-20 градусов. В Брест и Гомель и вовсе придет жара до 22 градусов.

Эта осень выдалась аномально жаркой, отмечает Белгидромет. Так в понедельник, 14 октября, были биты температурные рекорды 1993 года, во вторник - 1979-го, а в среду аж 1907 года! В Минске 16 октября обновился температурный рекорд 112-летней давности, установленный в 1907 году: 20,2 градуса против 20. Ожидается, что тепло продержится до конца предстоящей недели.
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Ночью и утром прогнозируются туманы, днем - тепло и сухо.
 
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