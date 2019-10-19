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Неон, тату и цепи. Итальянец, обосновавшийся в Беларуси, представил коллекцию купальников на Неделе моды

20.10.2019 14:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Неон» — так называется новая яркая коллекция итальянца Сальвадоре «Тотти» Паттоккио, который четыре года назад переехал в Беларусь и занялся здесь развитием своего бренда купальников Totti Swimwear. Редакция TUT.BY спустилась на парковку дома «Микеланджело», где в этом году проходят показы Belarus Fashion Week, чтобы узнать, какие купальники предлагает носить в будущем летнем сезоне итальянский экспат.


Коренной итальянец, уроженец города Лечче, начинал карьеру как консультант в сфере моды у себя на родине, а шесть лет назад впервые побывал в Беларуси по приглашению друга. Понял, что здесь много возможностей для организации бизнеса, и спустя два года открыл свой шоу-рум в Минске. Занимается исключительно дизайном купальников, потому что создать такую коллекцию намного дешевле, чем коллекцию обуви или одежды.

— Дизайн и изготовление купальных костюмов — это захватывающий опыт, но в то же время сложный, потому что через небольшое количество ткани нужно выразить стиль, идею, детали, — рассказывает Сальвадоре. — Татуировки — фишка этого показа. В Италии — все сходят с ума по тату, и я решил включить их как яркий элемент этого шоу. Вдохновение коллекции — модный неон, который стал последним трендом на европейских подмостках. Мне нравятся яркие и блестящие ткани, потому что они раскрашивает наши серые будни. После показа я планирую продавать коллекцию по всей Европе, а не только в Беларуси.


Моделей для показа Тотти отбирает через кастинги. К ним особые требования: ищут не столько худых девушек, сколько по-спортивному подтянутых.

— Коллекция яркая, стильная, и я рада представлять ее. Мне нравится, что мы не только дефилируем по подиуму, но и замираем в интересных позах, — рассказывает модель Виолетта. — Купальники демонстрирую впервые, но дискомфорта от того, что мое тело открыто, — не чувствую. Это моя работа — показать их так, чтобы произвести впечатление.



Янина Гончарова, руководитель Belarus Fashion Week и директор РОО «Беларусская палата моды», говорит, что коллекция итальянца — имиджевая, ее нельзя оценивать с точки зрения «носибельности». Главная цель его показа — шоу, творческие эксперименты и пиар для бренда, а уже в шоу-руме у дизайнера будут вещи, в которых можно будет отправиться на пляж.





— Тотти — член Белорусской палаты моды, когда он переехал сюда, то стал частью нашего комьюнити. Потому что, как человеку творческому, ему важно участвовать в белорусском модном процессе. Важный момент: в Беларуси Тотти может делать показы, снимать фото и видео за суммы в разы меньшие тех, которые ему бы пришлось заплатить за аналогичную работу в Италии. Поэтому неудивительно, что некоторые иностранцы переезжают в Беларусь и начинают делать у нас бизнес. Например, на этом показе на тела моделей были нанесены татуировки. Их дизайном занимается сербский бренд BeJoy, который тоже здесь обосновался. Я рада, что на BFW от сезона к сезону приезжает все больше иностранцев: французы, китайцы, малайзийцы, сербы. Это здорово, потому что наше общество становится более открытым и разнообразным, становится меньше зажатости и больше смелости при общении с другими культурами, — отметила она.









Белорусская неделя моды завершается 20 октября. Расписание показов можно найти на сайте.

 
Теги: Минск
 
 
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Редакция TUT.BY отправилась на модный показ итальянца, который четыре года живет в Беларуси.
 
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