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Узнали, кому будут отключать электроэнергию на неделе. И вам советуем ознакомиться

20.10.2019 15:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Отключения плановые, связанные с работами на линиях электропередач.

Узнали, кому будут отключать электроэнергию на неделе. И вам советуем ознакомиться

Брест

Начало Конец Район отключения Причина
1 07.10.2019 09:00 07.12.2019 16:00 ул. Фортечная 26-36; ул. Лесная 3-25, 4-30/1. Работы на ВЛ-0,4кВ от ТП-151
2 08.10.2019 09:00 08.12.2019 16:00 ул. Приграничная 1-17,10,12; ул. Подлясская 1-23, 4-18; ул. Козловичская 1-19. Приграничная 18-70,19-75, пер. 2-й Приграничный, ул. Озерцовая, пер. Озерцовый, ул. Приозерная 1-13, 2-12, ул.Рощинская 1-7, 2-12. Работы на ВЛ-10кВ №301
3 21.10.2019 09:00 21.10.2019 16:00 ул.Заветная 2-24, ул.Бархатная 1-21,2-24; ул.Бульварная 1-31. Работы в ТП-711
4 22.10.2019 09:00 22.10.2019 16:00 ул. Лыщицкая 33-41, 38-46; пер. Лыщицкий 5-19. ул. Рощинская 1В,36,37, 39-62 ; пер.1-й Лыщицкий 21-21/4; ул. Ясногорская 74-78. ул. Ясногорская 75-79; Ул.Лыщицкая 14-34,17-25; пер.2-й Клейниковский 5-9,4-6. ул. Клейниковская 59-75; проезд Клейников Работы в ТП-807
5 22.10.2019 09:00 22.10.2019 16:00 ул.4-я Вересковая 58-70; пер.1-й Вересковый 62/1-70/1; ул.3-я Вересковая 40,46,48. Работы на ВЛ-0,4кВ Л-4 отТП-539.
6 22.10.2019 09:00 22.10.2019 16:00 ул. Высокая 42,44,46,48; ул. Пионерская 71,73,77. Работы в ТП-182
7 23.10.2019 09:00 23.10.2019 16:00 ул. Автомобилистов 2-28, 1-21; ул. Граничная 1-27, 2-12. Работы на ВЛ-0,4кВ от ТП-361
8 23.10.2019 09:00 23.10.2019 16:00 ул. Зарничная 2-16 ул.Зарничная 1-23 ул.Восходящая 3-17,2-16; ул.Крайняя 1-5, 2-16; ул.Рассветная 1-11.2-16. ул.Восходящая 19-21,2-16; ул.Крайняя 18-28; ул.Рассветная 21-29,24-32; ул. Утренняя 23-31,14-22; ул.Павловская 27-35,28-38; ул.Николаевская 2 Работы в ТП-620
9 24.10.2019 09:00 24.10.2019 16:00 пер.1-й Бехтерева 4-14; пер.3-й Бехтерева 19-37,4-48; проезд Бехтерева 8/1-8/6,10/1-10/7. ул.Бехтерева, 45-67; пер.2-й Бехтерева, 2-22. Ясногорская 43-51, пер. 2-й Бехтерева 2-22, пер. 3-й Бехтерева 37, пр-д Бехтерева 4-14 ул.Бехтерева, 67-95; пер.2-й Б Работы в ТП-808
10 24.10.2019 09:00 24.10.2019 16:00 ул. Просторная 2-28;ул. Новозадворская 1-17/1, 2-10;ул. Петропавловская 1-25, 2-28; ул. Новоселковская 1-15, 2-24. Работы на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-574
11 25.10.2019 09:00 25.10.2019 16:00 ул. Трудовая 18-30; ул. 2-я Трудовая 4-10, 3-9; ул. Каменная 1-11, 2-12; ул. Самшитовая 12-20,13-27. Работы на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-361

Брестский район

Начало Конец Район отключения Причина
1 21.10.2019 09:30 21.10.2019 16:00 д. Смуга Ремонтные работы
2 21.10.2019 09:30 21.10.2019 16:00 д. Щебрин, ул. Вишневая Реконструкция ВЛ
3 22.10.2019 09:30 22.10.2019 16:00 д. Скоки, ул. Июньская, Полеводов, Яблоневая, Мирная, Полевая, Мира, Парковая Ремонтные работы
4 22.10.2019 09:30 22.10.2019 16:00 д. Дубок, ул. Заречная, Новая, пер. Заречный. Ремонтные работы
5 23.10.2019 09:30 23.10.2019 16:00 аг. Мухавец, ул. Солнечная, Полевая, Лесная, Юбилейная, Трудовая, Стельмашука, Богданчука, пер. Луговой, Славянский, Вишневый, 8-Марта, Первомайский, Тихий, Тенистый, Виноградный, Зеленый, Абрикосовый,ул. 60-лет Октября, Светлая. Ремонтные работы
6 23.10.2019 09:30 23.10.2019 16:00 д. Смуга, ул. Шоссейная Ремонтные работы
7 23.10.2019 09:30 23.10.2019 16:00 д. Щебрин, ул. Вишневая. Реконструкция ВЛ
8 23.10.2019 09:30 23.10.2019 16:00 д. Ольха, с.о. Ольха. Ремонтные работы
9 24.10.2019 09:30 24.10.2019 16:00 аг. Чернавчицы, ул. Мира Ремонтные работы
10 25.10.2019 09:30 25.10.2019 16:00 аг. Чернавчицы, ул, Карьерная, Виноградная, Кленовая, пер. Северный. Ремонтные работы
11 25.10.2019 09:30 25.10.2019 16:00 д. Щебрин, ул. Вишневая. Ремонтные работы
 
Теги: Брест
 
 
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  Отключения плановые, связанные с работами на линиях электропередач. Брест №
 
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